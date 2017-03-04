В КБР обнаружили седьмого погибшего в лавине на Чегете

Обнаружено тело последнего – седьмого – погибшего из числа попавших в лавину на Чегете в Кабардино-Балкарии, сообщил "Интерфаксу" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в субботу.

"Найден еще один погибший в лавине. Поиски завершены", – сказал он.

Как сообщалось, в пятницу на северном склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии были обнаружены тела погибших под снежной лавиной двоих мужчин и двух женщин (одна из женщин – из Кирова, остальные погибшие – из Москвы). Еще один попавший в лавину лыжник был найден живым. Лыжники подрезали лавину на запрещенном для катания склоне.

Вечером 3 марта отдыхающие в Терсколе туристы недосчитались еще троих своих друзей, которые тоже могли кататься на северном склоне Чегета и попасть в лавину. Утром в субботу поиски были возобновлены, в 12.13 спасатели нашли в лавине два тела – мужчины и женщины.