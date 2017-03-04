Spiegel объединил лица Путина и Трампа на обложке журнала

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку нового номера изображение, составленное из портретов президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Об этом сообщается в Twitter издания.

Редакторы журнала использовали основные черты лица Путина, взяв от Трампа лишь брови и прическу. «Сколько Путина в Трампе?» — написано под иллюстрацией.

Основная статья номера посвящена «русскому вопросу» — предполагаемому вмешательству России в прошедшие выборы президента США.

Der neue SPIEGEL ist da – ab jetzt zum Download und ab morgen überall, wo es Zeitschriften gibt. https://t.co/5alsLEJKDF pic.twitter.com/x4Jk0BoVM9 — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 3 марта 2017 г.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы национального комитета демпартии, а также партийного комитета по выборам в конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно отвергала.