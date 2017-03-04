При ремонте квартиры в Калининском районе работягу погубили сигарета и матрас

Мастер по ремонту обнаружил своего напарника мертвым в квартире в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, его постель загорелась из-за непотушенной сигареты, и он задохнулся во сне.

По данным «Фонтанки», вместо запланированного ремонта в одну из квартир дома 4 по Лужской улице в районе 11 часов утра 3 марта пришлось вызывать полицию. Как рассказал позвонивший рабочий, в одной из комнат лежит его мертвый напарник.

Информация подтвердилась: полицейские увидели на полу тело мужчины. Одетый в белые трусы и черную футболку, он в естественной позе на левом боку лежал рядом с обугленным матрасом.

Личность погибшего известна — это 34-летний приезжий из Молдовы. Окончательные причины смерти прояснят судмедэксперты.