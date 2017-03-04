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04.03.2017 12:52

Британия откажется от выплат Евросоюзу после Brexit

Британские юристы выяснили, что королевство имеет право не выплачивать Евросоюзу 60 миллиардов евро, после того как покинет европейский блок. "Наш юридический совет состоял в том, что нет необходимости платить по окончании процесса активизации статьи 50", – заявил один из источников в правительстве Великобритании.

По данным юристов, осуществление выплат возможно, если они будут предусмотрены соглашением об урегулировании, одобренном обеими сторонами, сообщает РИА Новости. Британия может предложить осуществить выплаты в добровольном порядке, только если это обеспечит стране привилегированный доступ к рынкам и сотрудничеству в таких областях, как правосудие и безопасность.

Британские подданные в июне 2016 года проголосовали за выход страны из Евросоюза. Задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе из ЕС премьер страны Тереза Мэй намерена до конца марта.

Источник: РГ


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