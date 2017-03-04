Еще
12:57 04.03.2017
Пришлите свою новость!
12:52
Британия откажется от выплат Евросоюзу после Brexit
12:47
В Кингисеппе часть спортшколы станет церковью
12:34
При ремонте квартиры в Калининском районе работягу погубили сигарета и матрас
12:25
Премьер Украины подсчитал убытки от блокады железной дороги в Донбассе
12:12
Милонов попросил проверить кино «Красавица и чудовище» на предмет гей-пропаганды
11:55
На Гороховой задержали и отпустили мелкого жулика из Крыма
11:43
Орбакайте объяснила перенос концертов на Украине
11:35
В зарослях Славянки нашли скелет с документами
11:23
Ученые из России нашли связь между обменом жиров в организме и долголетием
11:11
Навального закидали яйцами в Уфе
11:02
Петербуржец ушел от драки, выпрыгнув из окна четвертого этажа
10:53
Посольство РФ информировано о задержании девяти россиян на Шри-Ланке
10:48
На Васильевском парень упал с пятого этажа
10:36
Военные расходы Китая в 2017 году впервые превысят 1 трлн юаней
10:05
В Ломоносове 18-летний водитель разбил "Жигули" об столб
02:18
В Ботаническом саду расцвели тюльпаны
02:06
Петербуржцам расскажут, куда валить с Земли
01:48
Колье из лавы и двусторонние шапки продадут на ярмарках хендмейда
01:31
Софи Эллис-Бекстор столкнет противоположности
01:17
Поклонская: В Крыму замироточил бюст Николая II
01:12
В Музее уличного искусства покажут "Съеденного бога"
00:51
На кладбище Выборга на могильном кресте появилось фото начальника таможни
00:46
На трассе в Оренбургской области бросили цирковых белых тигров
00:18
Мужчина погиб при падении с моста Александра Невского
03/03
Суд арестовал председателя правления Татфондбанка Мусина
03/03
Скончался экс-президент Гаити Рене Преваль
03/03
ТЦ «Варшавский экспресс» эвакуировали из-за ложного звонка о минировании
03/03
ЦБ оценил «дыру» в капитале Татфондбанка в 100 млрд рублей
03/03
Facebook тестирует функцию путеводителя по городам
03/03
В Петербурге арестован подозреваемый в вымогательстве 50 млн у гражданки Финляндии
03/03
«Россию», «Скандинавию» и Южное полукольцо ограничат дорожные работы
03/03
Юристы представили документы об отсутствии у Януковича счетов в Швейцарии
03/03
Спецборт МЧС доставил в Петербург из Ростова-на-Дону 9 больных детей
03/03
Трамп призвал проверить связи демократа Шумера с Россией
03/03
ФНС может начать уведомлять предпринимателей о начале проверок
03/03
Одинокого японца похоронили шесть тонн порножурналов
03/03
Прибыль застройщика «ЛенСпецСМУ» сократилась на 43% в 2016 году
03/03
На Шри-Ланке задержаны девять россиян
03/03
"Квадрат.ру": Проспект Маршала Блюхера удлинили на 900 метров
03/03
Курсанты из Анголы, выигравшие конкурс строевой песни ВИТУ, стали звездами YouTube
03/03
СМИ сняли освобожденную Пальмиру с дрона
03/03
Осеевский возглавил "Ростелеком"
03/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 3 марта
03/03
Глава ДНР объявил блокаду Киеву
03/03
ФАС выявила нарушение в конкурсе на строительство депо «Южное»
03/03
Банк России: Рост ВВП ускоряется
03/03
Счетная палата России за год выявила 899 нарушений в госзакупках
03/03
На пособия для безработных Финляндия за год потратила 5 млрд евро
03/03
Минобороны: Мы не имеем отношения к тоннам водки на арсенале ВМФ в Кронштадте
03/03
Россиянин попытался заработать на онкологическом заболевании 15 млн рублей
03/03
Жулиану вызван в сборную Бразилии
03/03
Уволенный глава Фонда капремонта Ленобласти собирается на каток
03/03
В школе на Гагарина подросток пырнул ножом одноклассника
03/03
Лавров вспомнил про посла, Обаму и обезьян
03/03
Петербуржец сам нашёл свой угнанный «Ниссан», но с другими номерами
03/03
Итоги недели: Сирия, Оскар, столетие революции
03/03
Расчеты С-300 и С-400 из-под Петербурга поедут на стрельбы в Ашулук
03/03
Еврокомиссия требует от членов ЕС принимать больше беженцев
03/03
«Немец» под Кингисеппом врезался в столб у ДОТа времен войны
03/03
«СКА-1946» впервые стал победителем регулярного чемпионата МХЛ
03/03
Бывший сенатор от Новгорода заочно арестован по делу о взятке
03/03
Городские жилкомсервисы снизили задолженность за электроэнергию
03/03
В Кабардино-Балкарии под лавиной погибли четверо
03/03
Сборная России выиграла серебро эстафеты на ЧМ по лыжам
03/03
Губернатор Дрозденко ударил по геям анекдотом
03/03
Ввод жилья в Петербурге за 2 месяца вырос на 20%
03/03
Генерал ЗВО подорвался на мине под Пальмирой
03/03
Смольников не полетел в Москву на матч с ЦСКА
03/03
Васильевскому острову вместо пляжей пообещали променад вдоль ЗСД
03/03
Генпрокуратура уведомила Бастрыкина о преступлении замглавы СК Петербурга Гилиной
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
04.03.2017 12:25

Премьер Украины подсчитал убытки от блокады железной дороги в Донбассе

Горно-металлургическая промышленность Украины в результате блокады Донбасса может потерять 3,5 миллиарда долларов валютной выручки, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала "Интер".

Кроме того, по его словам, 75 тысяч человек лишатся работы.

Гройсман убежден, что горно-металлургические предприятия, которые находятся в Донбассе, принадлежат Украине, поскольку зарегистрированы в ней и платят ей налоги.

При этом политик заявил, что у России якобы есть свои интересы в этой ситуации.

"Здесь нет никаких сомнений. Я подчеркиваю, что это блокада в интересах россиян. Это блокада против Украины", — заявил он.

В конце января украинские радикалы начали транспортную блокаду Донбасса. В ответ самопровозглашенные республики ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, а в пятницу глава ДНР Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30

МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39

Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»

Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30

УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Премьер Украины подсчитал убытки от блокады железной дороги в Донбассе
Осеевский возглавил "Ростелеком"
ФАС выявила нарушение в конкурсе на строительство депо «Южное»
Рынок рекламы Петербурга в 2016 году вырос на 15%
В Госдуму внесли законопроект о запрете «санкционки» из ЕАЭС
Российская компания построит космодром для Папуа-Новой Гвинеи
Продажи новых машин в Петербурге выросли на 0,1%
Оператор Пулково заявил об оживлении рынка: трафик вырос почти на треть
СМИ: В России может появиться единый регулятор алкогольной и табачной продукции
СМИ: Boeing готовится сократить более полутора тысяч рабочих
Окно для экспорта ищут в Петербурге
Замороженная битва за тепло на Петровском
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Век Петербургу «Агрополиса» не видать
Не в Милан, так на Урал
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
«Есть опасение, что нас кинули»
Бесконечные дороги госзаказа
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Курсанты из Анголы, выигравшие конкурс строевой песни ВИТУ, стали звездами YouTube

Итоги недели: Сирия, Оскар, столетие революции

«План Г»: Как повлиять на Генплан, если пропустил слушания

В Кабардино-Балкарии под лавиной погибли четверо

Тонны водки нашли на арсенале ВМФ в Кронштадте

ДТП и ЧП

Киевское шоссе стоит в обоих направлениях из-за аварий

Новости компаний
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.