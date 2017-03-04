Премьер Украины подсчитал убытки от блокады железной дороги в Донбассе

Горно-металлургическая промышленность Украины в результате блокады Донбасса может потерять 3,5 миллиарда долларов валютной выручки, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире канала "Интер".

Кроме того, по его словам, 75 тысяч человек лишатся работы.

Гройсман убежден, что горно-металлургические предприятия, которые находятся в Донбассе, принадлежат Украине, поскольку зарегистрированы в ней и платят ей налоги.

При этом политик заявил, что у России якобы есть свои интересы в этой ситуации.

"Здесь нет никаких сомнений. Я подчеркиваю, что это блокада в интересах россиян. Это блокада против Украины", — заявил он.

В конце января украинские радикалы начали транспортную блокаду Донбасса. В ответ самопровозглашенные республики ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, а в пятницу глава ДНР Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву.