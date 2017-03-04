На Гороховой задержали и отпустили мелкого жулика из Крыма

В центре Петербурга полицейские задержали мужчину, которого пришлось отпустить, несмотря на то, что в Крыму его ищут уже два года. Он пообещал вернуться на малую родину.

По данным «Фонтанки», 34-летнего крымчанина полицейские задержали у дома 43 по Гороховой улице в районе десяти утра 3 марта. Элементарная проверка по информационному центру из дежурной части показала, что доставленный с 2014 года находится в федеральном розыске республики Крым по подозрению в краже. Все же кражи бывают разные, а часть первая статьи 158 УК – одна из самых легких и предусматривает наказание в виде штрафа. Так что мера пресечения следователем Крыма ему не была избрана.

Как диктует практика, сотрудники 2-го отдела полиции Адмиралтейского района проинформировали коллег из Крыма о том, что нашли их подозреваемого. После этого, впрочем, держать мужчину оснований больше у них не было.

Так что найденного спустя два года поиска подозреваемого отпустили после письменного обязательства о явке в правоохранительные органы Крыма.

