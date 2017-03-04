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04.03.2017 12:12

Милонов попросил проверить кино «Красавица и чудовище» на предмет гей-пропаганды

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского провести допремьерную проверку фильма «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды однополых отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентария.

По сведениям Милонова, одной из сюжетных линий в фильме будут гомосексуальные отношения между главными героями. Он подчеркнул, что в России нет законодательных или иных барьеров для художественной самореализации, а решение о выпуске картины в прокат принимается лишь по соображениям экономической выгоды.

«Но в данном случае общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений», — подчеркнул парламентарий.

Милонов напомнил, что выход фильма намечен на начало весенних школьных каникул, и он получил множество сообщений и писем от обеспокоенных родителей.

Единоросс убежден, что главная задача государства в отношении детей — «защита детства и юношества от грязи мира, сбережение детской чистоты, ограждение наших детей от тлетворных и опасных явлений». И в данном случае наша общая задача — не допустить выхода этого мюзикла на экраны ни под каким видом», — считает Милонов.

Милонов попросил Мединского в случае подтверждения нахождения элементов пропаганды гомосексуализма и педофилии принять меры по тотальному запрещению демонстрации ленты во всех без исключения кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что в мюзикле «Красавица и чудовище» режиссера Билла Кондона появится персонаж-гей. Это будет первый фильм киностудии Disney, в котором покажут гомосексуальные отношения. Фильм выйдет на экраны 17 марта.

Как рассказал Кондон, персонажем-геем станет ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста фильма — Гастона (Люк Эванс). «ЛеФу — это тот, кто сначала хочет стать Гастоном, а впоследствии — поцеловать Гастона», — пояснил режиссер. «Это здорово — отдельный сюжет в фильме Disney, посвященный геям», — добавил он.

Источник: Лента.ру


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