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04.03.2017 11:43

Орбакайте объяснила перенос концертов на Украине

Российская певица Кристина Орбакайте заявила, что выступления, которые должны были состояться в марте, переносятся на осень, так как ситуация с безопасностью в незалежной оставляет желать лучшего. При этом все ранее приобретенные билеты остаются действительными, однако при желании их можно обменять на деньги.

«Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах на Украине в преддверии проведения Евровидения, по настоянию организаторов, концерты переносятся на осень», – говорится в заявлении Орбакайте, опубликованном в ее Instagram.

Напомним, выступление Кристины в Киеве должно было состояться 6 марта. Однако накануне концерта стало известно, что шоу решено отложить якобы по причине «всеобщего общественного возмущения», которое возникает из-за гастролей российских артистов на территории Украины.

Кроме того, в марте Орбакайте планировала выступить в Днепре, Одессе и Харькове.

 

Источник: КП


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