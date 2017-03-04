В зарослях Славянки нашли скелет с документами

В Петербурге прохожий в кустах на берегу реки Славянка наткнулся на человеческие останки. Судя по сохранившемуся пропуску, это пропавший почти десять лет назад мужчина.

По информации «Фонтанки», человеческие кости были спрятаны примерно в семи метрах от берега реки в деревне Усть-Славянка. Там в районе полудня 3 марта их обнаружил прохожий.

По данным экспертов, человек погиб около года назад, и пол его без дополнительной экспертизы не установить. Тем не менее, обследовав сохранившиеся лохмотья, сотрудники нашли пропуск на въезд в Морской порт Петербурга на имя 57-летнего жителя.

Как стало известно нашему изданию, мужчина, на имя которого был выписан документ, пропал без вести еще в 2007 году и находился в федеральном розыске.