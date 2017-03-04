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04.03.2017 11:23

Ученые из России нашли связь между обменом жиров в организме и долголетием

Ученые из "Сколтеха", Института проблем передачи информации РАН и их зарубежные коллеги приблизились к пониманию того, как особенности в обмене жиров в организме влияют на продолжительность жизни человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Нам удалось найти связь между продолжительностью жизни вида и особенностями его липидного метаболизма. Этот результат интересен сам по себе, но ещё более ценными являются полученные нами данные – липидомы 35 видов млекопитающих. Ранее эволюцию липидома изучали лишь для четырех видов. Наши данные для 35 видов наверняка позволят получить новые, более интересные результаты", — рассказывает Екатерина Храмеева, научный сотрудник "Сколтеха" и ИППИ РАН.

Типичная продолжительность человеческой жизни не является неким постоянным значением – до рождения цивилизации она составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня люди живут больше 60 лет в большинстве стран мира и свыше 80 лет – в Японии и в других развитых государствах с высоким качеством жизни и первоклассной медициной.

С другой стороны, для многих живых существ существует некий максимальный возраст, при достижении которого большая часть животных умирает от старости. В последние годы ученые активно спорят о том, характерно ли это для человека. В октябре прошлого года американские исследователи показали, что подобный максимальный возраст, возможно, равен 100 – 115 годам, что достаточно скромно по меркам возраста ряда библейских персонажей.

Как рассказывают Храмеева и ее коллеги, максимальная продолжительность жизни может отличаться в десятки раз даже для родственных друг другу млекопитающих. К примеру, люди живут в три раза дольше, чем макаки, несмотря на минимальные различия в структуре ДНК. Почему это так происходит, ученые пока не знают.

Ученые из "Сколтеха", ИППИ РАН и ряда зарубежных исследовательских центров предположили, что ответ на этот вопрос может скрываться в том, как клетки мозга, печени, почек и других органов обращаются с жировыми молекулами. Для проверки этой теории ученые выделили 669 образцов жира из важнейших органов 35 видов млекопитающих, после чего сравнили их молекулярную структуру между собой, используя масс-спектрометр и хроматограф.

Как оказалось, особенности в структуре жировых молекул, используемых в жизнедеятельности клеток, действительно были связаны с продолжительностью жизни млекопитающих. К примеру, определенные типы жиров в клеточной мембране животных, живущих долго, содержали в среднем больше водорода, чем аналогичные молекулы в клетках короткоживущих видов.

Как предполагают авторы открытия, это было связано с различиями в скорости обмена веществ – у долгоживущих животных, чей обмен веществ идет медленно, эти типы жиров окисляются медленнее, чем у животных с короткой жизнью и быстрым метаболизмом. Открытие и изучение таких различий в круговороте жиров в организмах млекопитающих, как считают ученые, поможет нам понять, как именно происходит процесс старения и можно ли его остановить.

Источник: РИА Новости


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