Петербуржец ушел от драки, выпрыгнув из окна четвертого этажа

В Московском районе Петербурга после шумной ссоры в пятницу вечером из окон квартиры на четвертом этаже летели не только предметы, но и люди. Мужчину, выпавшего из окна, забрали медики.

По данным «Фонтанки», полицию к дому 29 по Варшавской улице вызвала соседка, которая не выдержала криков и шума, доносившихся из ближайшей квартиры вечером 3 марта. Судя по всему, пятничная вечеринка закончилась дракой: дверь была открыта настежь, из окон что-то выбрасывали. Потом оттуда же выпрыгнул человек. Полицейские выяснили, что это сам хозяин квартиры, который после выпитого и потасовки с гостями вышел через окно.

Теперь он вспоминает обстоятельства вечера в НИИ Скорой помощи.