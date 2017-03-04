На Васильевском парень упал с пятого этажа

В Петербурге медики спасают жизнь 18-летнего юноши. В ночь на 4 марта он выпал с пятого этажа одного из домов на Васильевском острове.

По данным «Фонтанки», молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в Военно-медицинскую академию примерно в 3.30, после падения с пятого этажа шестиэтажного дома 41 по 6-й линии.

Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, закрытые травмы груди и живота, повреждения внутренних органов, переломы обоих предплечий и множественные раны лица, рук и ног.

Пострадавший назвал себя Юрием и сказал, что ему 18 лет.