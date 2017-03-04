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04.03.2017 10:53

Посольство РФ информировано о задержании девяти россиян на Шри-Ланке

В посольстве России сообщили, что проясняют ситуацию с задержанием девяти россиян на Шри-Ланке. Об этом сообщается в фейсбуке дипмиссии.

«В связи с распространяющейся в СМИ информацией сообщаем, что Посольство находится в тесном контакте с Миграционной службой Шри-Ланки для разрешения ситуации и освобождения задержанных», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране.

После проведения необходимых проверок со стороны ланкийских властей посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин.

Ранее сообщалось, что проблемы возникли у девяти человек. По словам одного из задержанных, у правоохранителей возникли "какие-то претензии по работе". Трое россиян владеют компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе.

 


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