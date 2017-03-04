Военные расходы Китая в 2017 году впервые превысят 1 трлн юаней

КНР увеличит свои расходы на оборону в текущем году на 7 процентов. Об этом, как передает ТАСС, на пресс-конференции накануне открытия пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва заявила его официальный представитель Фу Ин.

Она уточнила, что расходы составят 1,3 процента от ВВП страны, добавив, что военные расходы США достигли больших размеров.

Официальный представитель ВСНП отметила, что военные расходы растут, исходя из рекомендации участникам конференции по безопасности в Мюнхене увеличить размер трат до 2 процентов ВВП.

По словам Фу Ин, за прошедшие десятилетия произошли крупные конфликты и войны, ставшие причиной внушительного материального ущерба и потока беженцев. При этом Китай ни разу не нанес вред другой стране, подчеркнула она.

Комментируя ситуацию с приграничными спорами и спорами на море, Фу Ин отметила, что власти страны призывают к мирному разрешению разногласий, путем диалога и консультаций. Ситуация в Южно-Китайском море, по ее словам, улучшается, и будущее стабильности в регионе во многом зависит от действий США.

В 2016 году военный бюджет Китая планировалось увеличить на 7,6 процента по сравнению с предыдущим годом — до 954 миллиардов юаней (около 146 миллиардов долларов). Расходы на 2015 год были запланированы на уровне 887 миллиардов юаней, что на 10,1 процента превышало уровень предыдущего года.