Поклонская: В Крыму замироточил бюст Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интерьвью телеканалу Царьград 3 марта заявила, что ей позвонили из Крыма бывшие коллеги и сообщили: в Симферополе произошло чудо – замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго.

"Cотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Cегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил. Мне сделали фотографии, направили. Но вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в 100-летнюю годовщину революции. Видите как. Государь нам помогает", – заявила Поклонская.

Телеканал отмечает, что бюст Николая II был установлен в сентябре 2016 года у входа в часовню Святых царственных мучеников возле прокуратуры Республики Крым.