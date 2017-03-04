На трассе в Оренбургской области бросили цирковых белых тигров

В Оренбургской области сотрудники ГИБДД были вызваны на операцию по спасению белых тигров. Об этом 3 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД.

Отмечается, что в дежурную часть полиции города Бугуруслана поступил звонок о том, что на трассе Москва - Челябинск, возле села Северное находится грузовой автомобиль, съехавший в кювет. Звонивший пояснил, что сдал в аренду автомобиль, оборудованный системой ГЛОНАСС, и машина не движется уже несколько часов. Он добавил, что в автомобиле находятся тигры редкой породы, которых перевозят из Волгограда в цирк Уфы.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили автомобиль. Водителя и машины сопровождения на месте не было.