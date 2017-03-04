Молодой мужчина погиб при падении с моста Александра Невского вечером 3 марта. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Как стало известно «Фонтанке», около 23 часов прохожие заметили мужчину, который сидел на парапете моста, а потом соскользнул вниз. На место вызвали сотрудников МЧС. Они вытащили молодого человека на берег, однако спасти его не удалось и медики констатировали смерть.

Погибшему на вид было около 20 лет. Документов при нем не обнаружено.