Суд арестовал председателя правления Татфондбанка Мусина

Советский районный суд Казани арестовал председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Об этом 3 марта сообщает ТАСС.

«Учитывая обстоятельства дела, суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу до 16 апреля 2017 года», — огласила судья.

Ранее гособвинитель заявил, что ущерб от действий, в которых подозревают председателя правления Татфондбанка, оценивается в сумму более трех млрд рублей.

Об аресте Мусина по делу о мошенничестве в особо крупных размерах ходатайствовало следствие.

ЦБ оценил «дыру» в капитале Татфондбанка в 100 млрд рублей.