Суд арестовал председателя правления Татфондбанка Мусина
Советский районный суд Казани арестовал председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Об этом 3 марта сообщает ТАСС.
«Учитывая обстоятельства дела, суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу до 16 апреля 2017 года», — огласила судья.
Ранее гособвинитель заявил, что ущерб от действий, в которых подозревают председателя правления Татфондбанка, оценивается в сумму более трех млрд рублей.
Об аресте Мусина по делу о мошенничестве в особо крупных размерах ходатайствовало следствие.
ЦБ оценил «дыру» в капитале Татфондбанка в 100 млрд рублей.
Источник: Газета.ру