ТЦ «Варшавский экспресс» эвакуировали из-за ложного звонка о минировании

Посетителей торгового центра «Варшавский экспресс» у станции метро «Балтийская» в Петербурге эвакуировали на время проверки помещений на взрывчатку вечером 3 марта. Гости кинотеатра и баров были вынуждены с попкорном и напитками проводить время на улице.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, торговый центр на Обводном канале эвакуировали около половины десятого вечера из-за ложного сообщения о минировании.

По словам читателей, к 11 часам вечера 3 марта проверка все ещё не окончена, однако по информации от Росгвардии, все помещения были обследованы взрывотехниками ОМОН, и в ближайшее время посетили торгового центра смогут вернутся в залы кинотеатра.

Правда, продолжится ли сеанс и концерт группы Rigos, который был запланирован в клубе «Зал ожидания» на вечер пятницы, неизвестно.