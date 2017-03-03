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03.03.2017 23:12

ЦБ оценил «дыру» в капитале Татфондбанка в 100 млрд рублей

Зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что превышение обязательств над активами Татфондбанка составило около 100 млрд руб., передает 3 марта РИА Новости.

«На 1 февраля 2017 года «дыра» в балансе Татфондбанка составила около 96,7 млрд руб. До введения временной администрации размер «дыры» в активах оценивался в 43 млрд руб. Временная администрация установила, что размер «дыры» был больше», — сказала она.

Зампред добавила, что ситуация учреждения усугубилась в связи проведением в начале декабря ряда операций, которые ухудшили его финансовое состояние.

По словам Поляковой, на финансовое оздоровление Татфондбанка, по предварительным оценкам, ушло бы 220–230 млрд руб. заемных средств.

Ранее СК возбудил уголовное дело против председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина.

 

Источник: Газета.ру


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