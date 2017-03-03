ЦБ оценил «дыру» в капитале Татфондбанка в 100 млрд рублей

Зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что превышение обязательств над активами Татфондбанка составило около 100 млрд руб., передает 3 марта РИА Новости.

«На 1 февраля 2017 года «дыра» в балансе Татфондбанка составила около 96,7 млрд руб. До введения временной администрации размер «дыры» в активах оценивался в 43 млрд руб. Временная администрация установила, что размер «дыры» был больше», — сказала она.

Зампред добавила, что ситуация учреждения усугубилась в связи проведением в начале декабря ряда операций, которые ухудшили его финансовое состояние.