ЦБ оценил «дыру» в капитале Татфондбанка в 100 млрд рублей
Зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что превышение обязательств над активами Татфондбанка составило около 100 млрд руб., передает 3 марта РИА Новости.
«На 1 февраля 2017 года «дыра» в балансе Татфондбанка составила около 96,7 млрд руб. До введения временной администрации размер «дыры» в активах оценивался в 43 млрд руб. Временная администрация установила, что размер «дыры» был больше», — сказала она.
Зампред добавила, что ситуация учреждения усугубилась в связи проведением в начале декабря ряда операций, которые ухудшили его финансовое состояние.
По словам Поляковой, на финансовое оздоровление Татфондбанка, по предварительным оценкам, ушло бы 220–230 млрд руб. заемных средств.
Источник: Газета.ру