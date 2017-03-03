В Петербурге арестован подозреваемый в вымогательстве 50 млн у гражданки Финляндии

Смольнинский суд поздно вечером 3 марта арестовал петербургского бизнесмена, заподозренного в вымогательстве у гражданки Финляндии.

Как стало известно «Фонтанке», в 22.00 на 3-й Советской улице закончилось заседание по избранию меры пресечения Сергею Фуксу – известному в своей среде предпринимателю, на которого указала госпожа фон Мессинг, до получения финского подданства бывшая просто Еленой Скородумовой.

Следственный комитет просил об аресте Фукса, в отношении которого возбуждено дело по статье 163 УК (вымогательство).

Фукс был задержан 1 марта в Невском районе сотрудниками ФСБ после того, как фон Мессинг обвинила его в вымогательстве 50 млн рублей под предлогом, как утверждает госпожа, надуманного долга. В деле имеются аудиозаписи, предусмотрительно сохраненные потерпевшей.

Фукс был против ареста, но суд принял сторону следствия.