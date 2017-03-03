Социальная сеть Facebook тестирует функцию путеводителя по городам — City Guides — для некоторых пользователей iOS и Android.

Эта функция аналогично сервису TripAdvisor предоставляет рекомендации по местным достопримечательностям, мероприятиям, ресторанам и другую информацию. Также City Guides показывает, кто из друзей пользователя посещал выбранный город, когда они там были и что делали.

На странице с городом пользователь может увидеть погоду и местное время, а также сохранить понравившиеся места и мероприятия.

Facebook не указывает, когда функция будет доступна всем пользователям приложения, а также будет ли она доступна в веб-версии Facebook.