«Доктор Питер» наградил лучшие клиники Петербурга
Торжественная церемония награждения лидеров рейтинга «Доктора Питера» состоялась в ресторане «Палкинъ» и собрала около 200 руководителей клиник и их специализированных подразделений, чтобы получить поздравления самим и поздравить коллег с профессиональными достижениями. На сцену выходили по пять представителей от каждого медицинского учреждения, им вручали дипломы и цветы.
Торжественная церемония прошла с участием председателя комитета по здравоохранению Валерия Колабутина и председателя комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева.
Рейтинг лучших государственных клиник Петербурга смотрите здесь.
«Доктор Питер» благодарит за участие в организации церемонии награждения лучших клиник Петербурга партнеров:
Титульного партнера – фармацевтическую компанию "Натива"
Автомобильного партнера Свидмобиль
Партнера по безопасности – охранную фирму "Титан"
Мастерскую цветов "Рябина"
ресторан ПалкинЪ.
Подробности о церемонии награждения читайте на «Докторе Питере».