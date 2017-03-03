«Доктор Питер» наградил лучшие клиники Петербурга

«Доктор Питер» подвел итоги восьмого ежегодного рейтинга лучших клиник Петербурга и вручил дипломы победителям в 16 медицинских специализациях. В ходе работы над рейтингом представители системы здравоохранения Петербурга отвечают на вопрос «Где бы лечились врачи, если бы заболели?». И ответы специалистов, отраженные в рейтинге, становятся ориентиром для выбора клиники петербуржцами — пациентами.

Торжественная церемония награждения лидеров рейтинга «Доктора Питера» состоялась в ресторане «Палкинъ» и собрала около 200 руководителей клиник и их специализированных подразделений, чтобы получить поздравления самим и поздравить коллег с профессиональными достижениями. На сцену выходили по пять представителей от каждого медицинского учреждения, им вручали дипломы и цветы.

Торжественная церемония прошла с участием председателя комитета по здравоохранению Валерия Колабутина и председателя комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева.

Рейтинг лучших государственных клиник Петербурга смотрите здесь.

«Доктор Питер» благодарит за участие в организации церемонии награждения лучших клиник Петербурга партнеров:

Титульного партнера – фармацевтическую компанию "Натива"

Автомобильного партнера Свидмобиль

Партнера по безопасности – охранную фирму "Титан"

Мастерскую цветов "Рябина"

ресторан ПалкинЪ.

Подробности о церемонии награждения читайте на «Докторе Питере».