Спецборт МЧС доставил в Петербург из Ростова-на-Дону 9 больных детей

Девять детей в возрасте от трёх месяцев до 15 лет прилетели в Петербург из Ростова-на-Дону вечером 3 марта. Из аэропорта их отвезли в исследовательский центр им. Алмазова и детскую клиническую больницу.

Как сообщает управление информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС по Петербургу, все пациенты хорошо перенесли полет и сейчас необходимую помощь им оказывают в больницах. Спецборт МЧС оборудован всем необходим для перевозки пассажиров с особенными медицинскими показаниями.

Семеро из приехавших в Северную столицу на лечение детей были доставлены в город при поддержке благотворительного фонда "Доктор Лиза".