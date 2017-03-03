Трамп призвал проверить связи демократа Шумера с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал лидера демократа в Сенате США Чака Шумера лицемером и призвал расследовать его связи с Россией. Об этом он написал в своем твиттере.

Он опубликовал фотографию, на которой Шумер запечатлен рядом с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы должны немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Шумер призвал генерального прокурора США Джеффа Сешнса уйти в отставку после сообщений о его связях с Россией.