ФНС может начать уведомлять предпринимателей о начале проверок

Министерство экономического развития России совместно с ФНС прорабатывает введение на сайте налоговой службы в личном кабинете обязательного уведомления о том, что в отношении того или иного предпринимателя инициируется проверка. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин в рамках первого рабочего визита в Тульскую область, сообщает пресс-служба МЭР.

«Мы отрабатываем совместно с ФНС введение на сайте налоговой службы в личном кабинете предпринимателя обязательного уведомления о том, что в отношении предпринимателя инициируется проверка. Это революционная новелла и мы ждем, что она заработает», — сказал Орешкин.

Министр также добавил, что для бизнеса подготовлен ответный маневр — свод того, что не нужно делать, чтобы избежать проверок.

«Мы введем белую и черную книгу проверок. Надзорный орган должен будет написать о том, как не нужно делать, чтобы избежать проверок. Они, конечно, сопротивляются, но им придётся это сделать», — отметил он.