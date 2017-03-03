Билли Новик выступит перед молодыми карьеристами

В рамках Петербургского международного форума труда с участниками встретится музыкант, создатель группы Billy's Band Билли Новик.

15 марта в 17:00 известный музыкант и основатель проекта The Hat расскажет о секретах успеха в творчестве и бизнесе, петербургской музыкальной культуре и особенностях барной индустрии России и Германии.

Бесплатно – для всех, кто пройдет регистрацию на официальном сайте форума: http://forum-truda.expoforum.ru/uchastnikam