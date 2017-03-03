Билли Новик выступит перед молодыми карьеристами
В рамках Петербургского международного форума труда с участниками встретится музыкант, создатель группы Billy's Band Билли Новик.
15 марта в 17:00 известный музыкант и основатель проекта The Hat расскажет о секретах успеха в творчестве и бизнесе, петербургской музыкальной культуре и особенностях барной индустрии России и Германии.
Бесплатно – для всех, кто пройдет регистрацию на официальном сайте форума: http://forum-truda.expoforum.ru/uchastnikam
Справка:
Молодежный карьерный форум пройдет 15 марта 2017 года в рамках Санкт-Петербургского международного форума труда. Задача карьерного Форума—познакомить молодую аудиторию с новейшими технологиями производства и профессиональными перспективами в различных областях рынка. Мероприятие даст возможность молодым специалистам реализовать свой потенциал в ходе публичных собеседований, деловых игр, мастер-классов с представителями государственной власти и бизнеса.