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03.03.2017 19:43

На Шри-Ланке задержаны девять россиян

Миграционная полиция Шри-Ланки без объяснения причин задержала девятерых граждан России, сообщает «Дождь» со ссылкой на слова одного из задержанных Михаила Степаненко. По его словам, у стражей правопорядка возникли «какие-то претензии по работе» — трое из задержанных владеют на южном побережье острова в районе города Кабалана компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе (еще один учредитель компании — гражданин Шри-Ланки). Остальные россияне, по словам Михаила Степаненко, с компанией не связаны.

Михаил Степаненко рассказал, что 27 февраля полицейские прибыли на виллу, которую граждане России снимали на острове, с целью проверки паспортов. После проверки документов полицейские изъяли паспорта у девятерых россиян и сказали явиться в миграционную службу 1 марта. Когда россияне приехали в миграционный центр, его сотрудники предупредили, что их депортируют, и они должны купить обратные билеты на ближайшее время. Причина такого решения при этом не была названа.

Через два дня россияне повторно пришли в миграционный центр с российским консулом, который посоветовал им требовать депортации за счет местных властей согласно законодательству. После этого требования сотрудники центра вызвали полицию. Россиян «с применением легкой силы» посадила в автобус и повезли в иммиграционный лагерь в столице страны Коломбо. Там полицейские рассадили задержанных по разным блокам — в мужской и женский, после чего уехали с их паспортами.

«Решетка, охрана — мини-тюрьма. Спать негде, пришлось лечь на улице на бетонному полу, весь лагерь переполнен иммигрантами»,— сообщил Михаил Степаненко, отметив, что адвокат передал ему информацию, полученную от сотрудников миграционной службы, что полиция хочет обвинить россиян в оказании сопротивления. Задержанные направили запросы в МИД, консульство и посольство России. Отмечается, что в российском консульстве на Шри-Ланке сообщили, что консул в курсе ситуации с задержанием россиян, но просили перезвонить по этому вопросу после выходных в понедельник.

Источник: Коммерсант.ру


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