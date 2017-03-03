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03.03.2017 18:57
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«Фонтанка» за 60 секунд — 3 марта

«Весна идет, весне дорогу», – говорит нам главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Но в остальном с хорошими новостями у нас сегодня не очень.

К сожалению, в боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин. Это первый российский генерал, который ранен в САР.

В подполковника УФСИН Николая Чернова, на котором лежит вся тактика строительства Новых Крестов, выпустили 8 пуль из «Макарова». Две – в шею, три – в правое плечо, правую руку и правую часть груди, а три – в живот. Но киллеру было неудобно стрелять — и это спасло Чернову жизнь.

Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь направил шефу Следственного комитета России Александру Бастрыкину просьбу проверить по всей строгости УК замначальника Следственного комитета Петербурга Екатерину Гилину. За «поборы».

Делить госбюджет на молодежной политике Петербурга будет экс-помощница Вадима Тюльпанова Эльвира Реутская. Ее организации раз за разом выигрывают бюджетные субсидии. Накал страстей вокруг девушки таков, что даже губернаторский кортеж, говорят, может развернуть.

Как оказалось, «Подорожник» не для всех одинаково полезен. Валидаторы списывают с него плату за проезд дважды. Чтобы чаще не вставать.

Вместо «русской Alibaba» в Петербурге начнет работать «Экспортный портал Санкт-Петербурга». Чтобы наши предприниматели торговали через Alibaba. Правда, на экспорт пойдут преимущественно кустарные промыслы.

В Ботаническом саду выставка тюльпанов, в клубе «Аврора» выступает Софи Эллис-Бекстор, в Росфото показывают джазовую фотографию 1980-х, а Светлана Крючкова и Алла Демидова читают Ахматову. Но, конечно, то, что в город пришла весна — это самая лучшая новость.

 

 

 


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