СМИ сняли освобожденную Пальмиру с дрона

В СМИ появилось видео из освобожденной Пальмиры. Ролик, показывающий состояние античной части Пальмиры, опубликован на сайте видеоагентства RT Ruptly вечером 3 марта.

С помощью дрона журналисты показывают амфитеатр старинной части города, а также окружающий его комплекс древних построек. На видео также сняты окрестности Пальмиры.

Войска запрещенной в России террористической организации ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 город освободили от боевиков. В мае оркестр Мариинского театра дал концерт в старинной части Пальмиры. Музыканты под управлением Валерия Гергиева сыграли в стенах древнего амфитеатра. Среди тех, кто выступил в Пальмире, был близкий друг президента Путина виолончелист Сергей Ролдугин. Однако в декабре 2016 боевикам удалось вернуть контроль над древним городом. Новое наступление под Пальмирой началось в середине января 2017 года и после перерыва возобновилось 6 февраля. 2 марта министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ о повторном освобождении Пальмиры .