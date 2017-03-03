Осеевский возглавил "Ростелеком"

Совет директоров ПАО «Ростелеком» 3 марта назначил президентом компании Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года, а теперь станет замглавы Минкомсвязи.

Об этом сообщается на официальном сайте "Ростелекома". "Председатель совета директоров «Ростелекома» Сергей Иванов пожелал успехов Михаилу Осеевскому на новом поприще и выразил уверенность, что под его руководством компания продолжит укреплять свои лидирующие позиции на российском рынке цифровых сервисов", – добавлено в сообщении.

«Ростелеком» является базовой компанией для всей отрасли страны, от работы которой зависит и качество жизни людей, и возможности для быстрого развития новой цифровой экономики. «Ростелеком» в последние годы серьезно изменил структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону цифровых сервисов, но резервы для роста этого направления еще есть. Будем продолжать работу по предоставлению цифровых услуг в малодоступных районах, реализацию проекта устранения цифрового неравенства», – сказал на совете директоров Михаил Осеевский.

1 марта "Фонтанка" писала о том, что заместитель председателя ВТБ Михаил Осеевский назначен председателем «Ростелекома». Соответствующую директиву подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.