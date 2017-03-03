Глава ДНР объявил блокаду Киеву

Окончательный разрыв экономических связей Украины и ДНР приведет к катастрофическим последствиям для Киева. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко журналистам в Донецке 3 марта.

«На сегодняшний момент мы рубим все связи с Украиной», — приводит слова главы республики ДАН.

«Нам Украина, для того чтобы выжить и жить нормально, не нужна. Это мы нужны были ей, — отметил он. — Пускай они перекрывают все: автодороги, железнодорожные пути, минируют поля. Это все, на что Украина способна. Они с 2014 года научились скакать на майдане, а теперь пусть учатся жить без света, тепла, скоро без продуктов, без зарплаты и без пенсий».

Напомним, что 27 февраля главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить блокаду Донбасса до 1 марта. В связи с невыполнением украинским правительством требований было введено внешнее управление на 43 предприятиях украинской юрисдикции.

Среди объектов хозяйствования такие промышленные гиганты, как Енакиевский металлургический завод и его макеевский филиал, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, «Концерн Стирол», предприятия компании ДТЭК, «Донецксталь-Металлургический завод», шахта «Комсомолец Донбасса», шахта им. А.Ф. Засядько, Зуевская ТЭС.

Как заявил накануне лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук, ссылаясь на расчеты Федерации металлургов Украины, блокада приведет к сокращению на $2,5 млрд валютных поступлений на Украину. Бюджет Украины недосчитается 2,5-3 млрд гривен.

Кроме того, прекращение поставок угля из Донбасса вынудило Киев ввести на месяц режим чрезвычайной ситуации в электроэнергетике. Ряд крупнейших предприятий на Украине были остановлены.