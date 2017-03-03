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03.03.2017 18:37

ФАС выявила нарушение в конкурсе на строительство депо «Южное»

Петербургское ГКУ «Дирекция транспорта строительства» предъявило незаконные требования к участникам конкурса на строительство электродепо «Южное» и Фрунзенского радиуса метрополитена между станциями «Международная» и «Южная». К такому выводу пришла ФАС России, рассмотрев жалобу ЗАО «Геострой».

Как говорится в сообщении ведомства 3 марта, заказчик указал, что участники должны предоставить в составе заявки на участие в торгах действующее свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске не только к организации строительства, но и к конкретным видам работ. В документации упоминается более 100 таких работ.

Действия заказчика приводят к ограничению количества участников закупки, считают в ФАС. Дирекции транспортного строительства выдано предписание не учитывать при рассмотрении заявок незаконное требование.

Ранее Федеральная антимонопольная служба признала частично обоснованной еще одну жалобу на условия конкурса по строительству депо «Южное», поданную «Геостроем», – об обоснованности стартовой цены. Однако предписаний ФАС решила не выдавать.

Напомним, в тендере на достройку депо для Фрунзенского радиуса метро в Шушарах выиграла компания «ЛенСпецСМУ», входящая в ГК «Эталон», взявшаяся выполнить работы за 5,4 млрд рублей.


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