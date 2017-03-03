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03.03.2017 18:32

Банк России: Рост ВВП ускоряется

 

Восстановление экономической активности в России приобретает устойчивость: годовой прирост ВВП в I квартале 2017 года, по оценкам, составит 0,4%–0,7%.

Это отмечается в выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии», подготовленного Банком России.

"Более уверенное, чем ожидалось ранее, восстановление экономической активности не создает дополнительного инфляционного давления. Предварительная оценка недельных данных февраля показывает, что инфляция замедляется несколько быстрее прогноза. В этих условиях сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки в первом полугодии, хотя он по-прежнему ограничен наличием инфляционных рисков", – говорится в комментарии, размещенном на сайте регулятора 3 марта.

В январе выпуск промышленной продукции вырос как в годовом сопоставлении, так и по сравнению с декабрем 2016 года. Восстанавливалась инвестиционная активность. "Улучшение ситуации в экономике и снижение инфляции способствовали росту реальной заработной платы. Это формирует предпосылки для постепенного восстановления потребительской активности темпами, не превышающими темп роста производства, и, следовательно, не создает дополнительного ценового давления", – добавляют в ЦБ РФ.


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