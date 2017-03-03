Курсанты из Анголы, выигравшие конкурс строевой песни ВИТУ, стали звездами YouTube

В сети набирает популярность ролик, на котором запечатлены победители конкурса строевой песни военного инженерно-технического университета. На нем студенты из Анголы исполнили национальную песню.

Победители — студенты 3 курса специального факультета военного университета военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (ВИ(ИТ)ВАМТО им. Хрулёва), расположенной в Петербурге. Как объяснил «Фонтанке» автор видео, конкурс прошел еще 25 февраля. Он проводится в университете раз в два года. Смысл исполняемой песни неизвестен.

Подобное выступление в Новосибирском военном училище, когда на дне открытых дверей студенты из Мозамбика спели национальную песню с элементами народного танца, вызвало недовольство представителей партии «Коммунисты России». Песня курсантов показалась им экстремистской.