Курсанты из Анголы, выигравшие конкурс строевой песни ВИТУ, стали звездами YouTube
Победители — студенты 3 курса специального факультета военного университета военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (ВИ(ИТ)ВАМТО им. Хрулёва), расположенной в Петербурге. Как объяснил «Фонтанке» автор видео, конкурс прошел еще 25 февраля. Он проводится в университете раз в два года. Смысл исполняемой песни неизвестен.
Подобное выступление в Новосибирском военном училище, когда на дне открытых дверей студенты из Мозамбика спели национальную песню с элементами народного танца, вызвало недовольство представителей партии «Коммунисты России». Песня курсантов показалась им экстремистской.
Справка:
Справка: ВИ(ИТ)ВАМТО им. Хрулёва – один из старейших военных высших учебных заведений России. Он был основано императором Александром I в 1810 году. Сейчас в ВИТУ на 6 факультетах говорят военных инженеров. Среди известных выпускников университета — писатель Федор Михайлович Достоевский.