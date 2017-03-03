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03.03.2017 18:33
3 Комментариев

Главный синоптик Петербурга: Весна началась

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] вспомнил все аномалии прошедшей зимы и уже 8 марта пообещал согреть женщин теплом.
Главный синоптик Петербурга: Весна началась
Михаил Огнев

Речь не только об отношении мужчин, но и о температуре воздуха, которая может прогреться до 7 градусов со знаком плюс. Впрочем, как посоветовал метеоролог, обольщаться не стоит: март хоть и будет теплее обычного, но «разгоняется на старте» все равно с заморозков.

- Зима ушла. Но ее аномалии в памяти живы.

– Есть что отметить. Например, рано начавшаяся зима в ноябре, когда нас завалило снегом. Высота снежного покрова тогда фиксировалась на максимуме того, что вообще когда-либо наблюдалось в Петербурге. Еще из интересных моментов – средняя температура в эту зиму. По декадам всех месяцев, начиная с ноября, она была постоянно отрицательной. Единственный тёплый период получился перед Новым годом, когда средняя температура была как раз положительной. Такого не было даже в известные холодные года 2010-2011. Там ноябрь и декабрь были очень тёплыми. Нынешний год можно сравнить только с 2002 годом. Длительная ровная зимняя температура воздуха.

- При этом после Нового года особенно холодно не было. А люди получают квитанции и удивляются росту трат за отопление.

– Да, в целом вся зима была нехолодной. Минус три градуса – средняя температура. Причем была и аномалия по всем трём месяцам +3,6 градуса. И, повторюсь, больших перепадов температур не было, как год назад.

- Ваши европейские коллеги прогнозировали, что минувшая зима будет самой холодной за многие годы, вы говорили иначе. Что в итоге фиксируем: глобальное похолодание или потепление?

– Тут очень сложный момент. Осмысливая всё то, что говорили западноевропейские метеорологи, можно сказать, что они правы в какой-то степени. Да, холод не ушёл далеко по Европе – на Францию, Испанию. Там было тепло. Но в Восточной Европе этой зимой стоял постоянный антициклон. И там зима была более морозной и снежной, чем даже в Петербурге. На вопрос, куда делся наш снег, можно ответить – установился антициклон над всей европейской территорией России. Пускай над западом было потеплее. Но здесь – холодные ночи, холодные дни, выпадение снежного покрова на востоке всей европейской территории. Мы, как всегда, оказались в северной части антициклона. Циклоны проходили далеко через Баренцево море. Задевали нас только своими южными частями, таким хвостиком атмосферного фронта. Именно поэтому осадков было мало. Плюс западные ветры. Температурные качели. Оттепели в районе Финского залива. При этом на востоке Ленинградской области – совсем другая погода. Там сейчас высота снега 50-60 сантиметров. И конечно, на все это влияло стояние «сибирского антициклона», который не пускал к нам циклоны. Это как раз та ситуация, когда сказали, что будет прохладно, но значительного холода для Европы не получилось. Наш снег в основном ушёл в Архангельск и Вологодскую область.

- Что нам сделать сейчас, чтобы следующей зимой снег и нам достался?

– Да, покататься на лыжах хочется! Но мы ничего не можем сделать. Какой будет погода следующей зимой, вам не ответит никто. Даже там (показывает пальцем вверх. – Прим. ред.). Давайте переживем лето, и там уже будем думать о зиме.

- Давайте пока хотя бы о весне. Какими будут первые выходные в марте и первые весенние праздники?

– В ближайшие выходные мы ждём похолодание. Те тёплые дни, которые мы наблюдаем на этой неделе и экстремум, который мы получили 1 марта, сменяются прохладной погодой. Ждём отрицательные температуры и осадки в виде мокрого снега. Никуда от них пока не деться. Они ещё будут долго в нашем регионе. В ближайшие ночи заморозки могут доходить до – 8 градусов. Но всё равно – уже весна, и солнце днём будет прогревать воздушные массы. Уже 7-го ждём новый циклон и вынос тёплой воздушной массы. Перспектива для наших женщин на праздники и 8 марта довольно хорошая. Значительная тёплая воздушная масса будет. Там уже ждём потепление. И 9 марта тоже. Далее в течение месяца продолжатся перепады температур, смены циклонов и антициклонов, и выпадение осадков в виде снега. Наиболее тёплый период месяца синоптики ждут в третьей декаде. Воздух может прогреться до 6-11 градусов тепла. В целом март будет тёплым. Ждем, что он будет теплее на 2-4 градуса от нормы, что в марте бывает нечасто.

- В апреле и мае снег ведь тоже бывает.

– Апрель, скорее всего, будет затяжным и прохладным. Температуры будут положительные, но в среднем даже ниже, чем во второй половине марта. А вот вторая половина апреля и особенно третья декада – это всплеск тепла. Тогда вероятны температуры даже в 15-20 градусов в отдельные наиболее тёплые дни. Такое у нас бывало, и такие перспективы есть сейчас. Видимо, тогда будут преобладать антициклоны, и это хорошо. Ну, а майские праздники слишком далеко. И давайте не будем жаловаться! У нас уже в прошлом году был экстремально теплый май.

- То есть радуемся в этом году за прошлый май?

– Конечно! Даже лучше, если нынешний будет немного похуже. Боюсь, что после очень хорошего мая будет плохое лето. Помните, как было в 2016 году?

- Да. Лета не было. А каким может быть лето – 2017?

– Об этом имеет смысл говорить после 23 марта, кстати, это Всемирный день метеорологии.

- А вообще, что происходит с летом в Петербурге? В 2015 году – холодное. В 2016 году – не жаркое и мокрое.

– Меняется погода. Меняется каждый день. Влияет стояние циклонов над европейской территорией России. Постоянная облачность и дожди. Самое главное – не смещение циклонов с нашей территории. +0,5 градуса – это аномалия всего лета. Мы были в тёплой воздушной массе, но в очень сырой из-за постоянного влияния циклонов. Зато сентябрь и октябрь у нас были сухими и тёплыми.

- А когда в Петербурге может быть зафиксирован какой-нибудь следующий температурный рекорд?

– Должны сойтись несколько метеорологических элементов, несколько факторов. Это и приход теплой воздушной массы, и отсутствие ветра, и, самое главное, появление солнца, чтобы облачность не мешала солнечному прогреву. Только в такой ситуации температурный рекорд может быть побит. Для нас немаловажно направление ветра. Весь Финский залив до Гогланда (остров в Финском заливе в 180 км от СПб. – Прим. ред) сейчас во льду. Когда со льда дует западный ветер, у нас становится холодно, и никак в городе не может прогреться воздух. Даже когда дует северный ветер, ситуация совсем другая. На сегодняшний день, по предварительным прогнозам, вероятность каких-то небольших точек максимумов есть и на 8 марта, и на 9 марта, в районе +7 градусов. Конечный результат будет зависеть от облачности. Мы попадаем в теплую воздушную массу, высокое давление должно разрывать облака, но… впереди еще несколько дней.

- Когда Нева пойдет?

– С середины марта, когда придет следующее тепло. А основное движение льда – в апреле. Нева-то будет вскрываться, но основной ледоход, который мы видим по Неве – это в основном ладожский. И еще, если будет западный ветер, лед долго не пройдет.

- Штрафуют ли вас за неправильные прогнозы?

– Конечно нет. Когда синоптик допускает ошибку, которую можно доказать как халатность, тогда возможно. Но прогноз – это вероятностное состояние того значения атмосферы, которое может быть или нет. А спрогнозировать на 3 месяца, на лето, на сезон, на 6 месяцев – невозможно. Вообще профессиональный прогноз составляется в виде одной цифры. Если я его буду так рассказывать, его никто не поймет: например, в сезоне ситуация будет на 1 градус выше нормы, а дальше разбирайтесь, как хотите. Приходится расписывать по периодам, и, конечно, здесь бывают погрешности, которые потом очень любят отмечать.

- Но ведь мы выяснили, что 8 марта будет все хорошо?

– Может быть. Еще уточним.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»


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комментарии пользователей (3)
iigaza
3 марта 2017 г. 20:15
Осторожным стал наш главный синоптик после того, как обделался в прошлом году с прогнозом на июль: типа будет необычайно теплым и сухим, а июль случился холодным и рекордно влажным. Еще, помнится, разглагольствовал што прогноз его синоптиков сбывается с вероятностью примерно 0.6, в тоже время доказано, што прогноз типа "завтра погода будет такая же как сегодня" сбывается с вероятностью 0.7 За што ребятам деньги плотят непонятно.
kharaboli76
3 марта 2017 г. 20:01
Подвески не только грохочут ,но и отсоединяються от колес, проедьте по фонтанке хотя бы дыры такие что можно остаться вовсе без транспорта, это тоже не панацея пешком далеко не уйдете те же проблемы. Таджик ремонт хорошо побольше бы, гвозди бы делать из этих людей и шляпкой вперед заколачивать.
abovery
3 марта 2017 г. 19:20
По грохоту подвесок у автомобилей на бывшем "таджикском ямочном ремонте" можно сразу сказать: весна пришла, птицы-то, ведь перестали над загаженным уродливыми стройками и переполненном автомобилями городом, летать. :)))
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