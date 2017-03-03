Главный синоптик Петербурга: Весна началась

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] вспомнил все аномалии прошедшей зимы и уже 8 марта пообещал согреть женщин теплом.

Речь не только об отношении мужчин, но и о температуре воздуха, которая может прогреться до 7 градусов со знаком плюс. Впрочем, как посоветовал метеоролог, обольщаться не стоит: март хоть и будет теплее обычного, но «разгоняется на старте» все равно с заморозков.

- Зима ушла. Но ее аномалии в памяти живы.

– Есть что отметить. Например, рано начавшаяся зима в ноябре, когда нас завалило снегом. Высота снежного покрова тогда фиксировалась на максимуме того, что вообще когда-либо наблюдалось в Петербурге. Еще из интересных моментов – средняя температура в эту зиму. По декадам всех месяцев, начиная с ноября, она была постоянно отрицательной. Единственный тёплый период получился перед Новым годом, когда средняя температура была как раз положительной. Такого не было даже в известные холодные года 2010-2011. Там ноябрь и декабрь были очень тёплыми. Нынешний год можно сравнить только с 2002 годом. Длительная ровная зимняя температура воздуха.

- При этом после Нового года особенно холодно не было. А люди получают квитанции и удивляются росту трат за отопление.

– Да, в целом вся зима была нехолодной. Минус три градуса – средняя температура. Причем была и аномалия по всем трём месяцам +3,6 градуса. И, повторюсь, больших перепадов температур не было, как год назад.

- Ваши европейские коллеги прогнозировали, что минувшая зима будет самой холодной за многие годы, вы говорили иначе. Что в итоге фиксируем: глобальное похолодание или потепление?

– Тут очень сложный момент. Осмысливая всё то, что говорили западноевропейские метеорологи, можно сказать, что они правы в какой-то степени. Да, холод не ушёл далеко по Европе – на Францию, Испанию. Там было тепло. Но в Восточной Европе этой зимой стоял постоянный антициклон. И там зима была более морозной и снежной, чем даже в Петербурге. На вопрос, куда делся наш снег, можно ответить – установился антициклон над всей европейской территорией России. Пускай над западом было потеплее. Но здесь – холодные ночи, холодные дни, выпадение снежного покрова на востоке всей европейской территории. Мы, как всегда, оказались в северной части антициклона. Циклоны проходили далеко через Баренцево море. Задевали нас только своими южными частями, таким хвостиком атмосферного фронта. Именно поэтому осадков было мало. Плюс западные ветры. Температурные качели. Оттепели в районе Финского залива. При этом на востоке Ленинградской области – совсем другая погода. Там сейчас высота снега 50-60 сантиметров. И конечно, на все это влияло стояние «сибирского антициклона», который не пускал к нам циклоны. Это как раз та ситуация, когда сказали, что будет прохладно, но значительного холода для Европы не получилось. Наш снег в основном ушёл в Архангельск и Вологодскую область.

- Что нам сделать сейчас, чтобы следующей зимой снег и нам достался?

– Да, покататься на лыжах хочется! Но мы ничего не можем сделать. Какой будет погода следующей зимой, вам не ответит никто. Даже там (показывает пальцем вверх. – Прим. ред.). Давайте переживем лето, и там уже будем думать о зиме.

- Давайте пока хотя бы о весне. Какими будут первые выходные в марте и первые весенние праздники?

– В ближайшие выходные мы ждём похолодание. Те тёплые дни, которые мы наблюдаем на этой неделе и экстремум, который мы получили 1 марта, сменяются прохладной погодой. Ждём отрицательные температуры и осадки в виде мокрого снега. Никуда от них пока не деться. Они ещё будут долго в нашем регионе. В ближайшие ночи заморозки могут доходить до – 8 градусов. Но всё равно – уже весна, и солнце днём будет прогревать воздушные массы. Уже 7-го ждём новый циклон и вынос тёплой воздушной массы. Перспектива для наших женщин на праздники и 8 марта довольно хорошая. Значительная тёплая воздушная масса будет. Там уже ждём потепление. И 9 марта тоже. Далее в течение месяца продолжатся перепады температур, смены циклонов и антициклонов, и выпадение осадков в виде снега. Наиболее тёплый период месяца синоптики ждут в третьей декаде. Воздух может прогреться до 6-11 градусов тепла. В целом март будет тёплым. Ждем, что он будет теплее на 2-4 градуса от нормы, что в марте бывает нечасто.

- В апреле и мае снег ведь тоже бывает.

– Апрель, скорее всего, будет затяжным и прохладным. Температуры будут положительные, но в среднем даже ниже, чем во второй половине марта. А вот вторая половина апреля и особенно третья декада – это всплеск тепла. Тогда вероятны температуры даже в 15-20 градусов в отдельные наиболее тёплые дни. Такое у нас бывало, и такие перспективы есть сейчас. Видимо, тогда будут преобладать антициклоны, и это хорошо. Ну, а майские праздники слишком далеко. И давайте не будем жаловаться! У нас уже в прошлом году был экстремально теплый май.

- То есть радуемся в этом году за прошлый май?

– Конечно! Даже лучше, если нынешний будет немного похуже. Боюсь, что после очень хорошего мая будет плохое лето. Помните, как было в 2016 году?

- Да. Лета не было. А каким может быть лето – 2017?

– Об этом имеет смысл говорить после 23 марта, кстати, это Всемирный день метеорологии.

- А вообще, что происходит с летом в Петербурге? В 2015 году – холодное. В 2016 году – не жаркое и мокрое.

– Меняется погода. Меняется каждый день. Влияет стояние циклонов над европейской территорией России. Постоянная облачность и дожди. Самое главное – не смещение циклонов с нашей территории. +0,5 градуса – это аномалия всего лета. Мы были в тёплой воздушной массе, но в очень сырой из-за постоянного влияния циклонов. Зато сентябрь и октябрь у нас были сухими и тёплыми.

- А когда в Петербурге может быть зафиксирован какой-нибудь следующий температурный рекорд?

– Должны сойтись несколько метеорологических элементов, несколько факторов. Это и приход теплой воздушной массы, и отсутствие ветра, и, самое главное, появление солнца, чтобы облачность не мешала солнечному прогреву. Только в такой ситуации температурный рекорд может быть побит. Для нас немаловажно направление ветра. Весь Финский залив до Гогланда (остров в Финском заливе в 180 км от СПб. – Прим. ред) сейчас во льду. Когда со льда дует западный ветер, у нас становится холодно, и никак в городе не может прогреться воздух. Даже когда дует северный ветер, ситуация совсем другая. На сегодняшний день, по предварительным прогнозам, вероятность каких-то небольших точек максимумов есть и на 8 марта, и на 9 марта, в районе +7 градусов. Конечный результат будет зависеть от облачности. Мы попадаем в теплую воздушную массу, высокое давление должно разрывать облака, но… впереди еще несколько дней.

- Когда Нева пойдет?

– С середины марта, когда придет следующее тепло. А основное движение льда – в апреле. Нева-то будет вскрываться, но основной ледоход, который мы видим по Неве – это в основном ладожский. И еще, если будет западный ветер, лед долго не пройдет.

- Штрафуют ли вас за неправильные прогнозы?

– Конечно нет. Когда синоптик допускает ошибку, которую можно доказать как халатность, тогда возможно. Но прогноз – это вероятностное состояние того значения атмосферы, которое может быть или нет. А спрогнозировать на 3 месяца, на лето, на сезон, на 6 месяцев – невозможно. Вообще профессиональный прогноз составляется в виде одной цифры. Если я его буду так рассказывать, его никто не поймет: например, в сезоне ситуация будет на 1 градус выше нормы, а дальше разбирайтесь, как хотите. Приходится расписывать по периодам, и, конечно, здесь бывают погрешности, которые потом очень любят отмечать.

- Но ведь мы выяснили, что 8 марта будет все хорошо?

– Может быть. Еще уточним.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»