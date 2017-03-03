Счетная палата России за год выявила 899 нарушений в госзакупках

Счетная палата в 2016 году выявила более 3,8 тысячи нарушений, из которых 899 — в сфере государственных закупок. Об этом 3 марта сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«По предварительным данным, мы выявили 3825 нарушений различного законодательства, что сопоставимо с уровнем 2015 года, то есть роста нет, есть даже небольшое снижение. Структура или классификация этих нарушений выглядит таким образом (здесь есть определенные, как мне кажется, существенные вещи, на которые нужно обратить внимание): 899 нарушений — это нарушения в сфере государственных закупок и превышение объемов бюджетных ассигнований, на которые заключаются контракты», — сказала Голикова.

Все нарушения в сфере государственных закупок носят традиционный характер — это нарушения при исполнении, поставка не тех услуг, не тех работ или не того оборудования, которое было прописано в контракте, продление сроков контрактов, иногда без особого обоснования, отметила Голикова.