Минобороны: Мы не имеем отношения к тоннам водки на арсенале ВМФ в Кронштадте

Акционерное общество «18-й арсенал ВМФ», на территории которого Росалкогольрегулирование и военная контрразведка нашли тонны водки и виски, не имеет отношения к Минобороны. Об этом говорится в комментарии департамента информации и массовых коммуникаций МО.

«Оставшаяся в наименовании акционерного общества отсылка на принадлежность к военному ведомству не может служить поводом для опубликования в СМИ непроверенных данных, вводящих общественность в заблуждение», – уточнили в ведомстве 3 марта.

По данным СПАРК, единственным учредителем «18-го арсенала» является АО «Ремвооружение», которое, в свою очередь, принадлежит акционерному обществу «Гарнизон», созданному в 2011 году Министерством обороны. Оно же, как следует из СПАРК, по-прежнему является головной компанией «Гарнизона».