Украина и Донбасс блокировали друг друга

Еще
20:49 03.03.2017
Пришлите свою новость!
19:43
На Шри-Ланке задержаны девять россиян
19:24
"Квадрат.ру": Проспект Маршала Блюхера удлинили на 900 метров
19:20
Курсанты из Анголы, выигравшие конкурс строевой песни ВИТУ, стали звездами YouTube
19:14
СМИ сняли освобожденную Пальмиру с дрона
18:57
Осеевский возглавил "Ростелеком"
18:57
«Фонтанка» за 60 секунд — 3 марта
18:50
Глава ДНР объявил блокаду Киеву
18:37
ФАС выявила нарушение в конкурсе на строительство депо «Южное»
18:32
Банк России: Рост ВВП ускоряется
18:18
Счетная палата России за год выявила 899 нарушений в госзакупках
18:14
На пособия для безработных Финляндия за год потратила 5 млрд евро
18:13
Минобороны: Мы не имеем отношения к тоннам водки на арсенале ВМФ в Кронштадте
18:02
Россиянин попытался заработать на онкологическом заболевании 15 млн рублей
17:54
Жулиану вызван в сборную Бразилии
17:49
Уволенный глава Фонда капремонта Ленобласти собирается на каток
17:39
В школе на Гагарина подросток пырнул ножом одноклассника
17:36
Лавров вспомнил про посла, Обаму и обезьян
17:22
Петербуржец сам нашёл свой угнанный «Ниссан», но с другими номерами
17:14
Итоги недели: Сирия, Оскар, столетие революции
17:12
Расчеты С-300 и С-400 из-под Петербурга поедут на стрельбы в Ашулук
17:00
Еврокомиссия требует от членов ЕС принимать больше беженцев
16:54
«Немец» под Кингисеппом врезался в столб у ДОТа времен войны
16:49
«СКА-1946» впервые стал победителем регулярного чемпионата МХЛ
16:46
Бывший сенатор от Новгорода заочно арестован по делу о взятке
16:42
Городские жилкомсервисы снизили задолженность за электроэнергию
16:32
В Кабардино-Балкарии под лавиной погибли четверо
16:27
Сборная России выиграла серебро эстафеты на ЧМ по лыжам
16:20
Губернатор Дрозденко ударил по геям анекдотом
16:16
Ввод жилья в Петербурге за 2 месяца вырос на 20%
16:12
Генерал ЗВО подорвался на мине под Пальмирой
16:04
Смольников не полетел в Москву на матч с ЦСКА
15:55
Васильевскому острову вместо пляжей пообещали променад вдоль ЗСД
15:50
Генпрокуратура уведомила Бастрыкина о преступлении замглавы СК Петербурга Гилиной
15:43
В небоскребе Трампа произошел пожар
15:38
Петербуржец в четвертый раз «заминировал» шведский самолет
15:30
Банковских мошенников, похитивших 1,6 миллиона, задержали полицейские Петербурга
15:26
Смольный выставит на торги помещения на Невском и Литейном для хостелов
15:25
В Петербурге стало на четырех автоподставщиков меньше
15:17
Рынок рекламы Петербурга в 2016 году вырос на 15%
15:16
Нетрезвый петербуржец едва не задушил фельдшера скорой
15:13
«План Г»: Как повлиять на Генплан, если пропустил слушания
15:12
Система TRAPPIST-1 обошла Землю в шансах на зарождение жизни
15:07
Большой проспект Васильевского открыли после реконструкции теплосети
15:00
Тонны водки нашли на арсенале ВМФ в Кронштадте
14:42
«Ниссан» пытался заехать в Ботанический сад
14:38
МО РФ: Операцией по взятию Пальмиры руководили российские военные советники
14:37
На Просвещения дымился ресторан «Пхали Хинкали»
14:28
Полиция отобрала оружие у зрителей ЧМ в Лахти
14:24
На Якорной прикрыли торговлю «омывайкой» с метанолом
14:16
Пресс-секретарь Франсуа Фийона подал в отставку
14:12
В летнем сезоне Пулково расширит географию международных рейсов
14:08
Главный синоптик Петербурга: В выходные снег, но к 8 марта весеннее тепло
14:06
Песков: Кремль детально не знакомился с материалами расследования Фонда борьбы с коррупцией
14:05
Суд приговорил к сносу самострой в Парголово
14:01
Замминистра обороны РФ Герасимов поговорил с председателем Военного комитета НАТО
13:55
За два месяца Финляндию посетили более миллиона россиян
13:51
Студия Диснея выложила трейлер новых «Утиных историй»
12:58
Аэропорт Хельсинки готовится к забастовке
12:50
Патрушев: Количество кибератак на госресурсы России выросло в три раза
12:45
Суд рассмотрит иск против передачи Исаакия церкви
12:41
За нападение на беременную дочь петербурженку отправили в колонию на 3,5 года
12:37
В начале года в Петербурге выросла смертность от рака
12:33
Минобороны России опровергло информацию об опасных сближениях самолетов НАТО и ВКС РФ
12:29
В Госдуму внесли законопроект о запрете «санкционки» из ЕАЭС
12:11
Следователи ищут возможных свидетелей покушения на сотрудника УФСИН
12:07
В феврале в Петербурге сдали 423 тысячи квадратных метров жилья
12:02
Главный синоптик Петербурга о "весеннем обострении"
11:56
"Квадрат.ру": Застройщику на Магнитогорской, 11, разрешили повысить этажность
11:45
Российская компания построит космодром для Папуа-Новой Гвинеи
11:40
Сотрудники завода «Тойота» в Шушарах пострадали в массовом ДТП у проходной
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
03.03.2017 18:07
9 Комментариев

Украина и Донбасс блокировали друг друга

Как Украина выживет без угля Донбасса и как Донбасс выживет без рынка Украины, – разбиралась «Фонтанка».
Украина и Донбасс блокировали друг друга
Кирилл Нортон/Интерпресс

Нацгвардия Украины готовится к силовой операции по ликвидации блокады железнодорожных путей со стороны подконтрольных Киеву территорий. Об этом в пятницу, 3 марта, заявили сами организаторы блокады. При этом каких-то действий со стороны Киева пока не замечено. Активисты обещают перекрыть ещё и все автомобильные трассы, ведущие в Донбасс из России.

27 февраля, в понедельник, главы самопровозглашённых ДНР и ЛНР выдвинули ультиматум президенту Украины Петру Порошенко, потребовав снять блокаду железных дорог. Срок ультиматума истёк 1 марта, и лидеры непризнанных республик начали национализацию предприятий, которые до сих работали по законам Украины.

В июне 2015 года Служба безопасности Украины утвердила «Временный порядок перемещения людей и грузов через линию разграничения». Согласно этому документу, перемещение грузов из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) «разрешается исключительно субъектам хозяйствования, которые находятся на учете в органах ГФСУ и платят налоги в государственный бюджет Украины». Порядка полусотни предприятий перерегистрировались, получив юридические адреса на территориях, подконтрольных Киеву, при этом фактически продолжали работать в самопровозглашённых ДНР и ЛНР. За 2015 и 2016 годы, как сообщает сайт СБУ, эти предприятия заплатили в бюджет Украины больше 50 миллиардов гривен налогов.

На неподконтрольных территориях эти предприятия налогов формально не платили. Но они обеспечивали жителей непризнанных республик занятостью и стабильной зарплатой. Лидеры ДНР и ЛНР не препятствовали их работе. Возможно, учитывали ситуацию с рабочими местами и опасались взрыва, а может, действовали особые договорённости.

Однако СБУ и фискальная служба Украины давали разрешения на ввоз грузов из ОРДЛО не только упомянутым предприятиям. Активисты были возмущены тем, что торговать позволяют заводам, перешедшим от украинских собственников к функционерам ДНР или гражданам России. В частности, называют Алчевский металлургический завод, Донецкий металлургический завод, завод «Норд» с его холодильниками. Выглядело это и впрямь неоднозначно: стороны воюют, обмениваются ударами артиллерии, но и товарный обмен между ними не кончается. Противники этого, в числе которых есть депутаты Верховной рады, требовали от Порошенко «прекратить торговлю с боевиками». В конце января группа «ветеранов АТО» перекрыла железнодорожные пути.

Через месяц, 28 февраля, лидеры ДНР и ЛНР объявили Порошенко ультиматум: если Киев до 1 марта не прекратит блокаду и не впустит грузы из республик, те лишат Киев угля, забрав предприятия под свой контроль. От собственников-украинцев они потребовали добровольно перерегистрироваться и начать платить налоги в ДНР-ЛНР. Руководство предприятий отказалось.

Группа СКМ, подконтрольная миллиардеру Ринату Ахметову и владеющая подавляющей частью предприятий в Донбассе, выпустила заявление: они «всегда работали и продолжают работать исключительно в рамках украинского законодательства, и никакое давление не заставит их изменить юрисдикцию активов».

После этого на предприятия пришли вооружённые люди и установили там, по выражению лидеров ДНР и ЛНР, «внешнюю администрацию». Сотрудникам пообещали, что они сохранят рабочие места, но предприятия сменят собственников.

Мог ли Киев прекратить блокаду?

Организаторы блокады – группа депутатов Верховной рады, среди них Владимир Парасюк, Семен Семенченко и Егор Соболев. Власти Украины говорят, что не давали такого указания. Более того – страна несёт урон от этих действий. Нацбанк Украины подсчитал, что блокада железной дороги может обернуться падением ВВП страны на 1,3-1,5 процента. Глава МВД Украины Арсен Аваков 28 февраля потребовал у парламента Украины полномочий для ликвидации блокады: «Давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию», – сказал он.

Формально такие полномочия у МВД есть. Как сообщает СБУ, действия активистов подпадают под три статьи Уголовного кодекса Украины: об угоне железнодорожного транспорта, о блокировке транспортных коммуникаций, о создании препятствий работникам транспорта. Но Аваков говорит, что полномочий у него нет, потому что «в рамках АТО любыми операциями руководит АТЦ (Антитеррористический центр. – «Фонтанка»), даже если это прямые полицейские функции». При этом Аваков исключал применение силы к инициаторам блокады.

«Тот совсем болен, кто считает, что МВД применит вооруженный спецназ в такой ситуации, какая сложилась сегодня, против собственных граждан. Совсем крыша едет? У нас нет больше внутренних войск Яныка и беркута Захарченко. С головой у нас в МВД все в порядке. Обеспечить порядок, выработанный АТЦ, – не значит в этой ситуации идти с автоматами наперевес против своих граждан», – написал он в Фейсбуке.

Попытки Киева воздействовать на инициаторов блокады уговорами оказались безуспешны. Теперь активисты блокируют не только железную дорогу, но и автомобильные трассы. В пятницу, 3 марта, появились сообщения о том, что украинская Нацгвардия всё-таки готовится разогнать блокаду. Но исходили они от самих активистов.

О каких предприятиях идёт речь?

Основная часть – это шахты и заводы, составляющие активы группы СКМ (System Capital Management) украинского миллиардера Рината Ахметова. По данным сайта компании, всего в Донецкой и Луганской областях она владеет 47 предприятиями, на них работают 120 тысяч человек.

В первую очередь речь идёт о входящих в СКМ горно-металлургическом холдинге «Метинвест» и энергетической компании ДТЭК. На территории ОРДЛО у «Метинвеста» оставались металлургический завод в Енакиево с филиалом в Макеевке, Комсомольское рудоуправление, Харцизский трубный завод. Семь шахт объединения «Краснодонуголь», входящие в холдинг, в 2011 году, как сказано на сайте «Метинвеста», добывали четверть всего украинского коксующегося угля.

Холдинг ДТЭК на территории ОРДЛО – это Зуевская ТЭС, 5 шахт и 3 обогатительные фабрики объединения «Свердловантрацит», 6 шахт и 3 фабрики «Ровенькиантрацит», снабжающая компания «Донецкоблэнерго» и шахта «Комсомолец Донбасса» – один из крупнейших производителей угля на Украине.

Под национализацию попал ещё целый ряд крупных предприятий – налоговых резидентов подконтрольных Киеву территорий, но Ахметов лишился контроля над несопоставимо большим числом активов. В их числе – компания «Укртелеком», обеспечивавшая на территории ОРДЛО телефонную связь и Интернет.

Прекратил работу и Фонд Ахметова, раздававший гуманитарную помощь. Штаб фонда базировался в здании стадиона «Донбасс-Арена», который был построен к Евро-2012 и не использовался по назначению с весны 2014 года. Там тоже была установлена «внешняя администрация», волонтёров фонда задержали. Компьютерная база получателей помощи и весь объём гуманитарной помощи, как рассказали «Фонтанке» сотрудники фонда, были изъяты.

Насколько это плохо для Украины?

Министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что не считает ситуацию катастрофической.

– С учётом оставшихся объёмов до конца отопительного сезона у нас ресурсов хватит, – заверил он. – Потом мы сможем диверсифицировать закупки.

От коксующегося угля из ОРДЛО зависит металлургия Украины. Уголь поступает на коксохимические заводы, из него делают кокс. Потом на металлургических заводах кокс вместе с рудой заваливают в доменные печи и получают чугун, из которого затем делают сталь, а уже из стали – прокат, трубы и так далее. Это цепочка, в которой нельзя удалить ни одного звена даже на время: если остановить домну, она больше работать не будет.

Что касается энергетического угля, то на нём работает половина украинской теплоэнергетики.

Директор Авдеевского коксохимического завода (входит в группу Рината Ахметова, находится на подконтрольной Киеву территории) Муса Магомедов рассказал «Фонтанке», что предприятие уже перешло на половинную мощность.

– Дальше придётся закупать более дорогой уголь, – сказал Магомедов. – Американский, видимо, или австралийский.

Заместитель директора российского Института энергетических исследований Владимир Лихачев полагает, что Украина действительно сможет диверсифицировать закупки угля. Например – покупать кузбасский, у него себестоимость гораздо ниже, чем у донецкого. Если этому помешает транспортная блокада, то под рукой есть другие источники.

– На мировом рынке активно торгуется американский уголь, который в большом количестве пошёл в Европу с началом сланцевой революции в США и с переходом их предприятий на более дешёвый газ, – объяснил Лихачёв. – Этот уголь есть в Европе именно как товар, причём даже достаточно близко к Украине. Если сравнивать его по цене с российским углём – я думаю, немцы не просто так закупали именно американский. Ещё один мировой уголь – австралийский, и он тоже торгуется в Европе.

Гораздо менее оптимистично оценивает ситуацию украинский эксперт – директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных Академии наук Украины Валентин Землянский. В общей сложности украинским ТЭС требовалось 9 миллионов тонн угля в год. В стране есть ещё четыре атомных электростанции. Но самые мощные, Ровенская и Хмельницкая АЭС на западе, почти не используются.

– Но строились они в 1980-е годы в расчёте на экспансию Советского Союза на Запад и никогда не использовались на полную мощность по причине отсутствия инфраструктуры, – уточняет Землянский. – Чтобы использовать их в ситуации грозящего дефицита, их нужно, по сути, «разворачивать» в центр страны.

Ещё 10-15 процентов от объёма необходимой электроэнергии, добавляет эксперт, дают гидроэлектростанции Украины. Но зимой «их доля снижается до 5-7 процентов в общем балансе». Иначе говоря, Украина будет вынуждена покупать за рубежом либо уголь, либо сразу электроэнергию. Помощь ей уже предложила Польша. Это тоже угледобывающая страна. Правда, сейчас она готова помогать только поставками электроэнергии.

Как объяснил Валентин Землянский, до блокады и национализации торговля углём, по большей части, происходила внутри группы Рината Ахметова. Действовала «внутренняя» цена – 1700 гривен за тонну. По той же цене Ахметов продавал уголь государству. Никто больше, говорит эксперт, уголь Донбасса не покупал, на биржах он никогда не котировался. Теперь Ахметову придётся импортировать уголь по биржевым ценам. В итоге уголь станет дороже почти вдвое: 1200-1500 гривен за тонну. Плюс надо сделать поправку на закупки валюты. В России покупать было бы дешевле, но ненамного, потому что никто не будет торговать по себестоимости.

– Думаю, что ориентироваться будут на Роттердамскую биржу, а там такой уголь котируется в переводе на украинскую валюту примерно 2300-2500 гривен за тонну, – говорит эксперт.

Повышение цен будет переложено на потребителей. Украине, считает Землянский, надо готовиться к серьёзному росту тарифов на электроэнергию, с сегодняшних 1,3 гривны до двух гривен. Это повлечёт рост цен в стране «по всей цепочке».

Насколько это хорошо для ДНР и ЛНР?

Выступая с заявлением по поводу введения «внешнего управления» на предприятиях украинских собственников, глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что в результате Киев своей блокадой сам себя наказал, а республики извлекут только пользу. Новые собственники, по его словам, нашли новый рынок сбыта – это Россия, город Липецк.

– Пропускная способность наших путей железнодорожных позволяет спокойно перенаправить эти потоки не на территорию Украины, а на территорию Российской Федерации, – объявил Захарченко. – Во-вторых, вы прекрасно знаете, что определённые указы… Указ уже был издан Владимиром Владимировичем Путиным. В котором признаются все наши документы, в том числе документы о качестве нашей продукции. Это исключает определённое двойное налогообложение, которое было раньше. И это была большая ошибка Порошенко. Как многие говорят – доигрался. Теперь абсолютно без разницы, что сможет он убрать там своих радикалов, не сможет. Ситуация меняется в корне, и теперь Украина в блокаде у ДНР-ЛНР.

Захарченко имел в виду указ президента Путина «О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Уже из названия следует, что о «документах о качестве продукции» речи не идёт. В тексте, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что Россия признаёт паспорта, свидетельства о рождении, смерти и регистрации брака граждан и документы на их транспорт.

Похожая ситуация была в ДНР три года назад, в 2014-м: перед референдумом о независимости Донбасса организаторы обещали гражданам скорое присоединение к России по «крымской» модели, якобы согласованное с российскими властями. На следующий после референдума день Захарченко ссылался на поздравление Путина, в котором якобы содержится подтверждение намерений. Тем временем на сайте Кремля действительно был опубликован текст, но ничего, кроме поздравления с прошедшим референдумом, в нём не было.

Что касается торговли с Россией, то и она маловероятна. Не по политическим причинам. В Липецке, который упоминали лидеры республик, находится Новолипецкий металлургический комбинат, крупнейший в России. Но там покупать продукцию предприятий Донбасса и не думают.

– НЛМК на 100 процентов обеспечен собственным флюсовым известняком, который поставляется с дочерних предприятий «Стагдок» и «Доломит», расположенных в Липецкой области, – ответили «Фонтанке» на предприятии. – Уголь комбинат закупает, в основном, в Кузбассе. В случае нехватки объемов, «при сезонном росте выплавки стали потребность в угле обеспечивается диверсифицированными поставками из разных стран». Но этими «странами» не могут быть районы Донбасса, так как там добывается уголь других, не подходящих НЛМК, марок.

Чтобы найти новых покупателей, новым собственникам придётся проявить особые коммерческие таланты. Выйти со своим углем на биржу новым владельцам может оказаться не под силу. Во-первых, как сказал Валентин Землянский, у них нет опыта. Во-вторых, иностранные партнёры будут вступать в торговые отношения только с теми владельцами, которых сами считают законными. В-третьих, транспортная ситуация не позволит поставлять уголь куда-то, кроме России. В России предприниматели вряд ли захотят покупать донецкий уголь, – он намного дороже кузбасского, торговые связи с Кузбассом налажены. Да и сам Кузбасс, говорит Владимир Лихачёв, ищет новых покупателей.

Таким образом, продукция «национализированных» предприятий может оказаться невостребованной. Как поступят их сотрудники – можно лишь гадать.

Шахтами и заводами проблемы не ограничиваются. После «национализации» оператора «Укртелеком» жители Донецка остались без фиксированной междугородней связи. Ждут, что пропадёт Интернет.

Большие проблемы, о которых, возможно, не все в ДНР и ЛНР догадываются, может принести прекращение работы гуманитарного штаба Фонда Ахметова. Ежедневно помощь там получали 20 тысяч человек, среди которых одинокие матери, многодетные семьи, инвалиды, старики и просто безработные.

– Неходячим и тем, кто по каким-то причинам не мог прийти на пункт выдачи, мобильные бригады развозили пакеты, – рассказал «Фонтанке» сотрудник фонда. – Как обойдутся без помощи эти люди – не представляю. Гуманитарку получали, между прочим, и семьи тех самых полицейских, которые нас задерживали. Один из них даже прямо при задержании спрашивал, нельзя ли сейчас получить пакет, пока не всё изъяли. Есть много одиноких мамочек, у которых вся надежда была только на гуманитарку. Есть инвалиды, у которых средств на пропитание нет. Те, кто разрушил эту систему, не представляют, с чем скоро столкнутся.

Кто или что может стоять за этой блокадой?

Осенью 2014 года правительство Украины предлагало перевести теплоэлектростанции страны на мазут. Тогда речь шла о ТЭС, работавших на газе, а причиной была приостановка поставок топлива из России. Идею объясняли интересами украинского миллиардера Игоря Коломойского. Его Кременчугский НПЗ производит 90 процентов всего мазута в стране. Теперь, когда дефицит грозит угольным станциям, предложение может стать вновь актуальным. Поэтому одна из версий – активистов, сидящих на рельсах, «проплатил» Коломойский. И все события – война двух олигархов.

Владимир Лихачёв говорит, что перевести ТЭС на мазут с угля действительно можно.

– Это топливо и считается резервным: не хватило запасов угля – запускается мазут, – говорит он. – По цене всё зависит от условий. Были случаи, когда российские нефтяные компании предлагали «Мосэнерго» мазут практически бесплатно. Фактически, это ведь остаточный продукт.

Другое дело – использовать украинский мазут эксперт не рекомендовал бы.

– Украинская нефтепереработка в очень плохом состоянии, – замечает он. – Последнее время Украина закупала нефтепродукты в Белоруссии. У белорусов нефтепереработка очень хорошая. Они берут у России нефть, а возвращают нефтепродукты хорошего качества.

Валентин Землянский категорически против перестройки станций на мазут, он называет процедуру сложной, дорогой и нецелесообразной.

– Нужно готовить оборудование к другим температурным режимам, к другим характеристикам и так далее, – говорит он. – Такой возможности у Украины сегодня нет.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (9)
Snaky
3 марта 2017 г. 20:27
Путен всех переиграл! Ротенберги будут покупать уголь на бомбасе, прибавлять добавочную стоимость и продавать обратно. :)
Михаил сам по се
3 марта 2017 г. 20:26
ТеКС:
а што люминия у хохлов нету?
Не знаю :( Мне не особо интересно — я в РФ живу.
abovery
3 марта 2017 г. 20:24
Да грохните вы там наконец друг-друга! И наших медвепутов не забудьте!
ТеКС
3 марта 2017 г. 20:16
Михаил сам по се,а што люминия у хохлов нету?
mashinostroitel
3 марта 2017 г. 20:16
Михаил сам по се:
Уголь нужон для выплавки металла
Никто не спорит. Купят в Кузбассе, там людям тоже надо семьи кормить.
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40

МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Украина и Донбасс блокировали друг друга
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Пресс-секретарь Франсуа Фийона подал в отставку
МИД РФ прокомментировал фото американских военных на фоне Ивангорода
Путин встретится с президентами Финляндии и Исландии в Архангельске
У Пескова нет информации о совместном отдыхе Шойгу и Путина в тайге
Песков: Путин и Порошенко говорили по телефону
ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять президенту
Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены
Глава предвыборного штаба Франсуа Фийона подал в отставку
Украина и Донбасс блокировали друг друга
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены
Зачем Полтавченко опять отправляют в отставку
Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты
Зачем в Кремле заговорили про Исаакий
Межфракционная измена
Почему губернаторы попали под «страшный суд»
Идите в город-сад
Как варяг Никитин варяга Митина сменил
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Курсанты из Анголы, выигравшие конкурс строевой песни ВИТУ, стали звездами YouTube

Итоги недели: Сирия, Оскар, столетие революции

«План Г»: Как повлиять на Генплан, если пропустил слушания

В Кабардино-Балкарии под лавиной погибли четверо

Тонны водки нашли на арсенале ВМФ в Кронштадте

ДТП и ЧП

Киевское шоссе стоит в обоих направлениях из-за аварий

Новости компаний
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.