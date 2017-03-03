Украина и Донбасс блокировали друг друга

Как Украина выживет без угля Донбасса и как Донбасс выживет без рынка Украины, – разбиралась «Фонтанка».

Нацгвардия Украины готовится к силовой операции по ликвидации блокады железнодорожных путей со стороны подконтрольных Киеву территорий. Об этом в пятницу, 3 марта, заявили сами организаторы блокады. При этом каких-то действий со стороны Киева пока не замечено. Активисты обещают перекрыть ещё и все автомобильные трассы, ведущие в Донбасс из России.

27 февраля, в понедельник, главы самопровозглашённых ДНР и ЛНР выдвинули ультиматум президенту Украины Петру Порошенко, потребовав снять блокаду железных дорог. Срок ультиматума истёк 1 марта, и лидеры непризнанных республик начали национализацию предприятий, которые до сих работали по законам Украины.

В июне 2015 года Служба безопасности Украины утвердила «Временный порядок перемещения людей и грузов через линию разграничения». Согласно этому документу, перемещение грузов из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) «разрешается исключительно субъектам хозяйствования, которые находятся на учете в органах ГФСУ и платят налоги в государственный бюджет Украины». Порядка полусотни предприятий перерегистрировались, получив юридические адреса на территориях, подконтрольных Киеву, при этом фактически продолжали работать в самопровозглашённых ДНР и ЛНР. За 2015 и 2016 годы, как сообщает сайт СБУ, эти предприятия заплатили в бюджет Украины больше 50 миллиардов гривен налогов.

На неподконтрольных территориях эти предприятия налогов формально не платили. Но они обеспечивали жителей непризнанных республик занятостью и стабильной зарплатой. Лидеры ДНР и ЛНР не препятствовали их работе. Возможно, учитывали ситуацию с рабочими местами и опасались взрыва, а может, действовали особые договорённости.

Однако СБУ и фискальная служба Украины давали разрешения на ввоз грузов из ОРДЛО не только упомянутым предприятиям. Активисты были возмущены тем, что торговать позволяют заводам, перешедшим от украинских собственников к функционерам ДНР или гражданам России. В частности, называют Алчевский металлургический завод, Донецкий металлургический завод, завод «Норд» с его холодильниками. Выглядело это и впрямь неоднозначно: стороны воюют, обмениваются ударами артиллерии, но и товарный обмен между ними не кончается. Противники этого, в числе которых есть депутаты Верховной рады, требовали от Порошенко «прекратить торговлю с боевиками». В конце января группа «ветеранов АТО» перекрыла железнодорожные пути.

Через месяц, 28 февраля, лидеры ДНР и ЛНР объявили Порошенко ультиматум: если Киев до 1 марта не прекратит блокаду и не впустит грузы из республик, те лишат Киев угля, забрав предприятия под свой контроль. От собственников-украинцев они потребовали добровольно перерегистрироваться и начать платить налоги в ДНР-ЛНР. Руководство предприятий отказалось.

Группа СКМ, подконтрольная миллиардеру Ринату Ахметову и владеющая подавляющей частью предприятий в Донбассе, выпустила заявление: они «всегда работали и продолжают работать исключительно в рамках украинского законодательства, и никакое давление не заставит их изменить юрисдикцию активов».

После этого на предприятия пришли вооружённые люди и установили там, по выражению лидеров ДНР и ЛНР, «внешнюю администрацию». Сотрудникам пообещали, что они сохранят рабочие места, но предприятия сменят собственников.

Мог ли Киев прекратить блокаду?

Организаторы блокады – группа депутатов Верховной рады, среди них Владимир Парасюк, Семен Семенченко и Егор Соболев. Власти Украины говорят, что не давали такого указания. Более того – страна несёт урон от этих действий. Нацбанк Украины подсчитал, что блокада железной дороги может обернуться падением ВВП страны на 1,3-1,5 процента. Глава МВД Украины Арсен Аваков 28 февраля потребовал у парламента Украины полномочий для ликвидации блокады: «Давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию», – сказал он.

Формально такие полномочия у МВД есть. Как сообщает СБУ, действия активистов подпадают под три статьи Уголовного кодекса Украины: об угоне железнодорожного транспорта, о блокировке транспортных коммуникаций, о создании препятствий работникам транспорта. Но Аваков говорит, что полномочий у него нет, потому что «в рамках АТО любыми операциями руководит АТЦ (Антитеррористический центр. – «Фонтанка»), даже если это прямые полицейские функции». При этом Аваков исключал применение силы к инициаторам блокады.

«Тот совсем болен, кто считает, что МВД применит вооруженный спецназ в такой ситуации, какая сложилась сегодня, против собственных граждан. Совсем крыша едет? У нас нет больше внутренних войск Яныка и беркута Захарченко. С головой у нас в МВД все в порядке. Обеспечить порядок, выработанный АТЦ, – не значит в этой ситуации идти с автоматами наперевес против своих граждан», – написал он в Фейсбуке.

Попытки Киева воздействовать на инициаторов блокады уговорами оказались безуспешны. Теперь активисты блокируют не только железную дорогу, но и автомобильные трассы. В пятницу, 3 марта, появились сообщения о том, что украинская Нацгвардия всё-таки готовится разогнать блокаду. Но исходили они от самих активистов.

О каких предприятиях идёт речь?

Основная часть – это шахты и заводы, составляющие активы группы СКМ (System Capital Management) украинского миллиардера Рината Ахметова. По данным сайта компании, всего в Донецкой и Луганской областях она владеет 47 предприятиями, на них работают 120 тысяч человек.

В первую очередь речь идёт о входящих в СКМ горно-металлургическом холдинге «Метинвест» и энергетической компании ДТЭК. На территории ОРДЛО у «Метинвеста» оставались металлургический завод в Енакиево с филиалом в Макеевке, Комсомольское рудоуправление, Харцизский трубный завод. Семь шахт объединения «Краснодонуголь», входящие в холдинг, в 2011 году, как сказано на сайте «Метинвеста», добывали четверть всего украинского коксующегося угля.

Холдинг ДТЭК на территории ОРДЛО – это Зуевская ТЭС, 5 шахт и 3 обогатительные фабрики объединения «Свердловантрацит», 6 шахт и 3 фабрики «Ровенькиантрацит», снабжающая компания «Донецкоблэнерго» и шахта «Комсомолец Донбасса» – один из крупнейших производителей угля на Украине.

Под национализацию попал ещё целый ряд крупных предприятий – налоговых резидентов подконтрольных Киеву территорий, но Ахметов лишился контроля над несопоставимо большим числом активов. В их числе – компания «Укртелеком», обеспечивавшая на территории ОРДЛО телефонную связь и Интернет.

Прекратил работу и Фонд Ахметова, раздававший гуманитарную помощь. Штаб фонда базировался в здании стадиона «Донбасс-Арена», который был построен к Евро-2012 и не использовался по назначению с весны 2014 года. Там тоже была установлена «внешняя администрация», волонтёров фонда задержали. Компьютерная база получателей помощи и весь объём гуманитарной помощи, как рассказали «Фонтанке» сотрудники фонда, были изъяты.

Насколько это плохо для Украины?

Министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что не считает ситуацию катастрофической.

– С учётом оставшихся объёмов до конца отопительного сезона у нас ресурсов хватит, – заверил он. – Потом мы сможем диверсифицировать закупки.

От коксующегося угля из ОРДЛО зависит металлургия Украины. Уголь поступает на коксохимические заводы, из него делают кокс. Потом на металлургических заводах кокс вместе с рудой заваливают в доменные печи и получают чугун, из которого затем делают сталь, а уже из стали – прокат, трубы и так далее. Это цепочка, в которой нельзя удалить ни одного звена даже на время: если остановить домну, она больше работать не будет.

Что касается энергетического угля, то на нём работает половина украинской теплоэнергетики.

Директор Авдеевского коксохимического завода (входит в группу Рината Ахметова, находится на подконтрольной Киеву территории) Муса Магомедов рассказал «Фонтанке», что предприятие уже перешло на половинную мощность.

– Дальше придётся закупать более дорогой уголь, – сказал Магомедов. – Американский, видимо, или австралийский.

Заместитель директора российского Института энергетических исследований Владимир Лихачев полагает, что Украина действительно сможет диверсифицировать закупки угля. Например – покупать кузбасский, у него себестоимость гораздо ниже, чем у донецкого. Если этому помешает транспортная блокада, то под рукой есть другие источники.

– На мировом рынке активно торгуется американский уголь, который в большом количестве пошёл в Европу с началом сланцевой революции в США и с переходом их предприятий на более дешёвый газ, – объяснил Лихачёв. – Этот уголь есть в Европе именно как товар, причём даже достаточно близко к Украине. Если сравнивать его по цене с российским углём – я думаю, немцы не просто так закупали именно американский. Ещё один мировой уголь – австралийский, и он тоже торгуется в Европе.

Гораздо менее оптимистично оценивает ситуацию украинский эксперт – директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных Академии наук Украины Валентин Землянский. В общей сложности украинским ТЭС требовалось 9 миллионов тонн угля в год. В стране есть ещё четыре атомных электростанции. Но самые мощные, Ровенская и Хмельницкая АЭС на западе, почти не используются.

– Но строились они в 1980-е годы в расчёте на экспансию Советского Союза на Запад и никогда не использовались на полную мощность по причине отсутствия инфраструктуры, – уточняет Землянский. – Чтобы использовать их в ситуации грозящего дефицита, их нужно, по сути, «разворачивать» в центр страны.

Ещё 10-15 процентов от объёма необходимой электроэнергии, добавляет эксперт, дают гидроэлектростанции Украины. Но зимой «их доля снижается до 5-7 процентов в общем балансе». Иначе говоря, Украина будет вынуждена покупать за рубежом либо уголь, либо сразу электроэнергию. Помощь ей уже предложила Польша. Это тоже угледобывающая страна. Правда, сейчас она готова помогать только поставками электроэнергии.

Как объяснил Валентин Землянский, до блокады и национализации торговля углём, по большей части, происходила внутри группы Рината Ахметова. Действовала «внутренняя» цена – 1700 гривен за тонну. По той же цене Ахметов продавал уголь государству. Никто больше, говорит эксперт, уголь Донбасса не покупал, на биржах он никогда не котировался. Теперь Ахметову придётся импортировать уголь по биржевым ценам. В итоге уголь станет дороже почти вдвое: 1200-1500 гривен за тонну. Плюс надо сделать поправку на закупки валюты. В России покупать было бы дешевле, но ненамного, потому что никто не будет торговать по себестоимости.

– Думаю, что ориентироваться будут на Роттердамскую биржу, а там такой уголь котируется в переводе на украинскую валюту примерно 2300-2500 гривен за тонну, – говорит эксперт.

Повышение цен будет переложено на потребителей. Украине, считает Землянский, надо готовиться к серьёзному росту тарифов на электроэнергию, с сегодняшних 1,3 гривны до двух гривен. Это повлечёт рост цен в стране «по всей цепочке».

Насколько это хорошо для ДНР и ЛНР?

Выступая с заявлением по поводу введения «внешнего управления» на предприятиях украинских собственников, глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что в результате Киев своей блокадой сам себя наказал, а республики извлекут только пользу. Новые собственники, по его словам, нашли новый рынок сбыта – это Россия, город Липецк.

– Пропускная способность наших путей железнодорожных позволяет спокойно перенаправить эти потоки не на территорию Украины, а на территорию Российской Федерации, – объявил Захарченко. – Во-вторых, вы прекрасно знаете, что определённые указы… Указ уже был издан Владимиром Владимировичем Путиным. В котором признаются все наши документы, в том числе документы о качестве нашей продукции. Это исключает определённое двойное налогообложение, которое было раньше. И это была большая ошибка Порошенко. Как многие говорят – доигрался. Теперь абсолютно без разницы, что сможет он убрать там своих радикалов, не сможет. Ситуация меняется в корне, и теперь Украина в блокаде у ДНР-ЛНР.

Захарченко имел в виду указ президента Путина «О признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Уже из названия следует, что о «документах о качестве продукции» речи не идёт. В тексте, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что Россия признаёт паспорта, свидетельства о рождении, смерти и регистрации брака граждан и документы на их транспорт.

Похожая ситуация была в ДНР три года назад, в 2014-м: перед референдумом о независимости Донбасса организаторы обещали гражданам скорое присоединение к России по «крымской» модели, якобы согласованное с российскими властями. На следующий после референдума день Захарченко ссылался на поздравление Путина, в котором якобы содержится подтверждение намерений. Тем временем на сайте Кремля действительно был опубликован текст, но ничего, кроме поздравления с прошедшим референдумом, в нём не было.

Что касается торговли с Россией, то и она маловероятна. Не по политическим причинам. В Липецке, который упоминали лидеры республик, находится Новолипецкий металлургический комбинат, крупнейший в России. Но там покупать продукцию предприятий Донбасса и не думают.

– НЛМК на 100 процентов обеспечен собственным флюсовым известняком, который поставляется с дочерних предприятий «Стагдок» и «Доломит», расположенных в Липецкой области, – ответили «Фонтанке» на предприятии. – Уголь комбинат закупает, в основном, в Кузбассе. В случае нехватки объемов, «при сезонном росте выплавки стали потребность в угле обеспечивается диверсифицированными поставками из разных стран». Но этими «странами» не могут быть районы Донбасса, так как там добывается уголь других, не подходящих НЛМК, марок.

Чтобы найти новых покупателей, новым собственникам придётся проявить особые коммерческие таланты. Выйти со своим углем на биржу новым владельцам может оказаться не под силу. Во-первых, как сказал Валентин Землянский, у них нет опыта. Во-вторых, иностранные партнёры будут вступать в торговые отношения только с теми владельцами, которых сами считают законными. В-третьих, транспортная ситуация не позволит поставлять уголь куда-то, кроме России. В России предприниматели вряд ли захотят покупать донецкий уголь, – он намного дороже кузбасского, торговые связи с Кузбассом налажены. Да и сам Кузбасс, говорит Владимир Лихачёв, ищет новых покупателей.

Таким образом, продукция «национализированных» предприятий может оказаться невостребованной. Как поступят их сотрудники – можно лишь гадать.

Шахтами и заводами проблемы не ограничиваются. После «национализации» оператора «Укртелеком» жители Донецка остались без фиксированной междугородней связи. Ждут, что пропадёт Интернет.

Большие проблемы, о которых, возможно, не все в ДНР и ЛНР догадываются, может принести прекращение работы гуманитарного штаба Фонда Ахметова. Ежедневно помощь там получали 20 тысяч человек, среди которых одинокие матери, многодетные семьи, инвалиды, старики и просто безработные.

– Неходячим и тем, кто по каким-то причинам не мог прийти на пункт выдачи, мобильные бригады развозили пакеты, – рассказал «Фонтанке» сотрудник фонда. – Как обойдутся без помощи эти люди – не представляю. Гуманитарку получали, между прочим, и семьи тех самых полицейских, которые нас задерживали. Один из них даже прямо при задержании спрашивал, нельзя ли сейчас получить пакет, пока не всё изъяли. Есть много одиноких мамочек, у которых вся надежда была только на гуманитарку. Есть инвалиды, у которых средств на пропитание нет. Те, кто разрушил эту систему, не представляют, с чем скоро столкнутся.

Кто или что может стоять за этой блокадой?

Осенью 2014 года правительство Украины предлагало перевести теплоэлектростанции страны на мазут. Тогда речь шла о ТЭС, работавших на газе, а причиной была приостановка поставок топлива из России. Идею объясняли интересами украинского миллиардера Игоря Коломойского. Его Кременчугский НПЗ производит 90 процентов всего мазута в стране. Теперь, когда дефицит грозит угольным станциям, предложение может стать вновь актуальным. Поэтому одна из версий – активистов, сидящих на рельсах, «проплатил» Коломойский. И все события – война двух олигархов.

Владимир Лихачёв говорит, что перевести ТЭС на мазут с угля действительно можно.

– Это топливо и считается резервным: не хватило запасов угля – запускается мазут, – говорит он. – По цене всё зависит от условий. Были случаи, когда российские нефтяные компании предлагали «Мосэнерго» мазут практически бесплатно. Фактически, это ведь остаточный продукт.

Другое дело – использовать украинский мазут эксперт не рекомендовал бы.

– Украинская нефтепереработка в очень плохом состоянии, – замечает он. – Последнее время Украина закупала нефтепродукты в Белоруссии. У белорусов нефтепереработка очень хорошая. Они берут у России нефть, а возвращают нефтепродукты хорошего качества.

Валентин Землянский категорически против перестройки станций на мазут, он называет процедуру сложной, дорогой и нецелесообразной.

– Нужно готовить оборудование к другим температурным режимам, к другим характеристикам и так далее, – говорит он. – Такой возможности у Украины сегодня нет.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»