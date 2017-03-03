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18:08 03.03.2017
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03.03.2017 17:50

Закончены монолитные работы здания детского сада, строящегося во дворе ЖК «Образцовый квартал 2»

Закончены монолитные работы здания детского сада, строящегося во дворе ЖК «Образцовый квартал 2»
«На Царскосельских холмах»

ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.

Этот жилой комплекс состоит из четырёх домов, возводимых по кирпично-монолитной технологии. В каждом доме четыре этажа и мансарда, при этом устанавливаются лифты импортного производства, которые будут опускаться до уровня земли. Во дворе строится детский сад на 140 мест с бассейном.

Детский сад строится по кирпично-монолитной технологии. На данный момент закончены монолитные работы, выполнена кирпичная кладка наружных стен и приступили к монтажу окон и инженерных сетей.

Безопасный двор, малоэтажность, зелёный район, близость Пушкина, отличная транспортная доступность, детский сад – эти и многие другие преимущества позволят сделать выбор в пользу квартиры в ЖК «Образцовый квартал 2».

В отделе продаж, расположенном рядом с ЖК «Образцовый квартал 2», вам всегда помогут с подбором квартиры, проведут экскурсию на объект, дадут консультацию по вопросам ипотечного кредитования и помогут с юридическим сопровождением сделки.

Справка Девелоперская компания «Центр Развития» 


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Закончены монолитные работы здания детского сада, строящегося во дворе ЖК «Образцовый квартал 2»

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«На Царскосельских холмах»
03.03.2017 17:50
Закончены монолитные работы здания детского сада, строящегося во дворе ЖК «Образцовый квартал 2»
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
Navis Development Group
03.03.2017 17:27
МОПы с шотландским характером в жилом районе «Шотландия» готовы к показу
В жилом районе «Шотландия» от компании Navis Development Group, который возводится в Агалатовском сельском поселении, закончилась отделка МОПов
ЖК “MASTER Серебристый бульвар 19”
03.03.2017 16:35
В ЖК “MASTER Серебристый бульвар 19” завершены земляные работы
Компания MASTER девелопмент приступила к выполнению бетонно-монолитных работ на объекте. Подрядчиком по монолитным работам является компания ЗАО “СК “Евромонолит”. Жилой комплекс начинает подниматься над уровнем земли.
ГК «Эталон»
03.03.2017 10:16
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности АО ССМО «ЛенСпецСМУ» на уровне А+ (I)
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«Строительный трест»
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ЖК «Лондон», 13 пуск
01.03.2017 20:00
Setl City построит паркинг в Кудрово
Setl City в этом году планирует приступить к строительству пятиэтажного паркинга общей площадью порядка 20 тыс.кв.м.
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