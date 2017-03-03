Закончены монолитные работы здания детского сада, строящегося во дворе ЖК «Образцовый квартал 2»

ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.

Этот жилой комплекс состоит из четырёх домов, возводимых по кирпично-монолитной технологии. В каждом доме четыре этажа и мансарда, при этом устанавливаются лифты импортного производства, которые будут опускаться до уровня земли. Во дворе строится детский сад на 140 мест с бассейном.

Детский сад строится по кирпично-монолитной технологии. На данный момент закончены монолитные работы, выполнена кирпичная кладка наружных стен и приступили к монтажу окон и инженерных сетей.

Безопасный двор, малоэтажность, зелёный район, близость Пушкина, отличная транспортная доступность, детский сад – эти и многие другие преимущества позволят сделать выбор в пользу квартиры в ЖК «Образцовый квартал 2».

В отделе продаж, расположенном рядом с ЖК «Образцовый квартал 2», вам всегда помогут с подбором квартиры, проведут экскурсию на объект, дадут консультацию по вопросам ипотечного кредитования и помогут с юридическим сопровождением сделки.

Справка Девелоперская компания «Центр Развития»