В школе на Гагарина подросток пырнул ножом одноклассника

Подросток 16 лет оказался в больнице с ножевой раной на бедре после драки с 14-летним одноклассником днем 2 марта в школе №484 Московского района Петербурга. Ученики занимаются в классе «пожарных кадетов».

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге 3 марта, инцидент начался на перемене с драки без видимой причины. 16-летний ударил кулаком в пах одноклассника, а тот в качестве контраргумента достал недавно подаренный ему нож. Как позже объяснил подросток, он хотел только напугать обидчика, а в ногу ему попал случайно. Нож он принес в школу чтобы похвастаться.

Пострадавшего ученика отвезли в больницу, где неглубокую рану обработали и отпустили школьника домой. Ранивший одноклассника парень на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Полиция проводит проверку случившегося. Оба мальчика учатся в классе, где проводится подготовка пожарных кадетов.