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03.03.2017 17:36

Лавров вспомнил про посла, Обаму и обезьян

Министр иностранных дел России 3 марта в Москве на пресс-конференции дал свою оценку событиям в США, где разворачиваются все новые скандалы по поводу встреч российского посла Кисляка с представителями команды Дональда Трампа.

Напомним, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти со своего поста 14 февраля из-за обвинений в контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком. На которых якобы обсуждались варианты снятия санкций с РФ.

"Послы назначаются ради поддержания отношений с соответствующим государством. Отношения поддерживаются посредством встреч, бесед, контактов с официальными представителями исполнительной власти, парламентариями, общественными деятелями, представителями НПО. Эта практика никогда никем не оспаривалась. Могу только сослаться на цитату, которую сегодня распространили СМИ, что все это похоже на «охоту на ведьм» или на времена «маккартизма», которые, мы думали, давно миновали в США как в цивилизованной стране.

Что вменяется послу Сергею Кисляку и его собеседникам? То, что наш посол общался с американскими политиками, которые находились в оппозиции к администрации Барака Обамы. Если говорить по-честному, то это суть обвинений. Мы не хотим и не будем обезьянничать, но если такой же принцип был бы применен к деятельности посла США в России Теффта и его контактам, то, уверяю вас, это была бы очень веселая картина", – сказал Лавров.


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