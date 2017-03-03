МОПы с шотландским характером в жилом районе «Шотландия» готовы к показу

В жилом районе «Шотландия» от компании Navis Development Group, который возводится в Агалатовском сельском поселении, закончилась отделка МОПов. Теперь в доме 1.1. можно увидеть не только шоурум квартиры студии и меблированной однокомнатной квартиры, но и отделку МОПа.

Входная группа оформлена в цветовой гамме шотландских мотивов. Всемирно известная шотландская клетка использована в качестве геометрического рисунка на стенах. Плитка на полу продолжает заданный стиль. Важно отметить, что в МОПе предусмотрена просторная площадка для хранения колясок и велосипедов и нулевая высотность при входе в парадную. Для создания атмосферы загородной среды, дизайнеры разместили на стенах МОПа изображение шотландских овец и гольфиста, которых легко вообразить на холмистой местности вокруг жилого района «Шотландия».

Navis Development Group

Жилой район «Шотландия» возводится в Агалатовском сельском поселении и реализуется в рамках нового формата комплексного освоения территории «Европейские пригороды», разработанного компанией Navis Development Group. Концепция предполагает возведение жилья комфорт-класса с развитой инфраструктурой в пригородных зонах по доступной цене. Покупателям предлагаются квартиры редких форматов: двухуровневые квартиры, квартиры с террасой, с садом, с высоким потолком, с окном в ванной комнате, с камином и эркером. В комплексе «Шотландия» открыт шоурум с полной отделкой квартиры и меблировкой.

Справка о компании Navis Development Group