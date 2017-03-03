Расчеты С-300 и С-400 из-под Петербурга поедут на стрельбы в Ашулук

Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и С-400 дивизии ПВО Западного военного округа (ЗВО), приступили к подготовке к тактическим учениям с боевой стрельбой, в ходе которых военнослужащим предстоит совершить марш комбинированным способом на полигон Ашулук в Астраханской области.

Как сообщает 3 марта пресс-служба ЗВО, в настоящее время началась переброска боевых расчетов зенитно-ракетных систем С-300 и С-400 к месту назначения железнодорожным транспортом. Для этого потребовалось более 170 железнодорожных платформ. Протяженность маршрута составит более 2000 километров.

В рамках учений на полигоне Ашулук расчеты в течение месяца отработают маскировку позиций, проведут тренировку по применению зенитных управляемых ракет в дневное и ночное время по десяти целям одновременно. Отработают стрельбу по высотным, низколетящим, маневрирующим мишеням, имитирующим истребители, крылатые ракеты и другое вооружение условного противника.

"Боевые стрельбы пройдут во второй половине апреля. Они будут выполняться как с оборудованных позиций, так и в ходе проведения маршей в новые позиционные районы. При этом особое внимание будет уделено моделированию реальных боевых условий, в частности, по применению условным противником средств воздушно-космического нападения", – добавили в пресс-службе.

В учениях задействовано около 350 военнослужащих и свыше 200 единиц военной и специальной техники ЗВО.