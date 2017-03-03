«СКА-1946» впервые стал победителем регулярного чемпионата МХЛ

Впервые в своей истории молодежная команда хоккейного клуба СКА «СКА-1946» стала победителем Западной конференции Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Также молодежка армейцев с Невы заняла первое место и в общей таблице МХЛ, завершив регулярный сезон с лучшим процентом очков среди всех команд.

В минувший четверг, 3 марта, «СКА-1946» завершил регулярный чемпионат победой в петербургском дерби над командой «СКА-Серебряные Львы». В результате армейцы набрали 121 очко, что больше, чем у любой другой команды на Западе. Аналогичного результата достиг «Реактор» из Нижнекамска в Восточной конференции, но так как на Западе и на Востоке разное количество матчей в регулярке (56 и 60 соответственно), то первое место в сводной таблице занимает команда ставшая лучшей по проценту набранных очков. По этому показателю у «СКА-1946» 72.02%, у «Реактора» — 68.36%.

11 марта в МХЛ стартует второй этап — плей-офф. «СКА-1946» встретится в четвертьфинале Западной конференции с «Чайкой» из Нижнего Новгорода, занявшей восьмое место. Серия продлится до трех побед одной из команд.