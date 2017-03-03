Бывший сенатор от Новгорода заочно арестован по делу о взятке

Бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий заочно заключен под стражу по делу о получении особо крупной взятки. На него вывел осужденный вице-губернатор Новгородской области Арнольд Шалмуев.

Как стало известно «Фонтанке», в пятом часу вечера пятницы, 3 марта, Новгородский районный суд удовлетворил ходатайство СК об аресте Кривицкого. Он обвинен по части 6 статьи 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». В начале февраля бывший сенатор, сложивший полномочия в 2016 году, был объявлен в розыск.

По данным «Фонтанки», информацией на Кривицкого СК обладал еще в бытность того сенатором. При расследовании дела Шалмуева, получившего больше восьми лет колонии за мошенническое хищение средств, выделенных на благоустройство Новгородской области, были зафиксированы телефонные переговоры с участием Кривицкого. Но следствие с ними не поработало. Суд, который рассматривал дело Шалмуева, вынес в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина частное постановление, и за Кривицкого взялись.