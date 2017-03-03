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03.03.2017 16:42

Городские жилкомсервисы снизили задолженность за электроэнергию

Управляющие компании с долей города в 2016 году остановили рост задолженности за электроэнергию перед АО  «Петербургская сбытовая компания». За год до этого долги выросли почти на 82 млн рублей.

Как сообщает 3 марта аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко, в целом по городу долги даже снизились — на полтора миллиона. Это произошло после того, как  управляющие организации и ГУП ВЦКП «ЖХ» провели проверки в домах, где  фактическое потребление электрической энергии на общедомовые нужды превышало нормативный объем. Здания проверили на наличие несанкционированных подключений, а ПСК договорилась с УК о возможности отключения нежилых помещений, по которым есть систематическая просрочка и завышенное потребление. В результате были заключены соглашения по реструктуризации и погашению задолженностей, подписанные АО «ПСК», управляющими компаниями и согласованные с администрациями районов. Кроме того, оперативно были подготовлены все заявки на установку приборов учета электрической энергии на общедомовые нужды.

В то же время, уточнили в аппарате вице-губернатора, долги частных компаний за электроэнергию все еще велики. В частности, три ЖКС, принадлежащие группе «Проминвест», должны ПСК 76,5 млн рублей. По поручению Николая Бондаренко, их руководители должны встретиться с представителями АО «Петербургская сбытовая компания», разобраться в структуре долгов и составить документ по погашению.

 


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