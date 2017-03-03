В ЖК “MASTER Серебристый бульвар 19” завершены земляные работы

Компания MASTER девелопмент приступила к выполнению бетонно-монолитных работ на объекте. Подрядчиком по монолитным работам является компания ЗАО «СК «Евромонолит». Жилой комплекс начинает подниматься над уровнем земли.

На сегодняшний день выполнено бетонирование плиты ростверка под паркинг, установлен и запущен в эксплуатацию башенный кран, установлено ограждение площадки по границам взятого в аренду земельного участка.

Ведутся работы по устройству подбетонной подготовки в зоне жилого дома, а также выполняется армирование стен подземного этажа в зоне паркинга.

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19 возводится компанией MASTER девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании с подземной парковкой разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

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