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03.03.2017 16:27

Сборная России выиграла серебро эстафеты на ЧМ по лыжам

Серебряную медаль чемпионата мира по лыжным видам в эстафете 4x10 км завоевала сборная России сегодня, 3 марта, в Лахти. Российская четверка в составе Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Алексея Червоткина и Сергея Устюгова пришла к финишу второй с отставанием в 4,6 секунды от первого места, которое досталось сборной Норвегии.

Бронзовые медали с отставанием в 2 минуты и 31,8 секунды достались Швеции.

Сегодняшнее серебро — пятая медаль сборной России на этом чемпионате мира. Помимо этого на счету россиян — два золота и еще два серебра. В общекомандном зачете россияне идут на третьем месте, вслед за Германией (10 медалей, 5+3+2) и Норвегией (13, 6+3+4).


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