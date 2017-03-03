В Кабардино-Балкарии под лавиной погибли четверо
Как сообщает Следственный комитет республики, туристов нашли в Эльбрусском районе на северном склоне горы Чегет после полудня 3 марта. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда вытащили из-под снега четырех погибших и одного пострадавшего мужчину.
Поисково-спасательные работы в месте схода лавины продолжаются. СК проводит доследственную проверку.
В МЧС и СК уточняют, что катание на этом участке горы запрещено.
На Северном склоне горы Чегете 03.03.17г. при сходе лавины погибли 2 туриста и 1 пострадал. На месте схода лавины работают спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС РОССИИ #ЭВПСО #спасатели #МЧСРОССИИ #rossouzspaz #evpso #мчсроссии #КБР #спасатели #гордимся #герои #ангелыхранители #кабардино_балкария #эльбрус #новостикбр #07_Elbrus
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Справка:
Чегет находится в республике Кабардино-Балкария южнее Эльбруса. Самая высокая ее точка - вершина Донгуз-Орунбаши, высотой 3769 метров. На горе есть действующий горнолыжный курорт. Из-за ветров на вершинах образуются снежные карнизы и повышена лавинная опасность.