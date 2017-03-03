В Кабардино-Балкарии под лавиной погибли четверо

Четверо туристов погибли и один пострадал после схода лавины на горе Чегет в Кабардино-Балкарии в полдень 3 марта. Катание в этом месте запрещено.

Как сообщает Следственный комитет республики, туристов нашли в Эльбрусском районе на северном склоне горы Чегет после полудня 3 марта. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда вытащили из-под снега четырех погибших и одного пострадавшего мужчину.

Поисково-спасательные работы в месте схода лавины продолжаются. СК проводит доследственную проверку.

В МЧС и СК уточняют, что катание на этом участке горы запрещено.